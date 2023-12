V Turecku zadržali stovky podozrivých z napojenia na Islamský štát

Ankara 22. decembra (TASR) - Turecké bezpečnostné sily zadržali pri simultánnych raziách po celom Turecku 304 ľudí podozrivých z napojenia na extrémistickú skupinu Islamský štát (IS). Podľa agentúry AP o tom v piatok informoval turecký minister vnútra Ali Yerlikaya.



Yerlikaya spresnil, že podozrivých zadržali v 32 provinciách, no väčšinu z nich v troch najväčších mestách Turecka: Istanbule, Ankare a Izmire. Operáciu s kódovým označením Heroes-34 vykonali spoločne policajné zásahové a protiteroristické jednotky.



Informácie o štátnej príslušnosti zadržaných nateraz neboli zverejnené, podotkla AP. Doplnila, že nie je jasné, či táto razia bola súčasťou bezpečnostnej kontroly pred novoročnými sviatkami.



AP pripomenula, že militantná skupina Islamský štát spáchala v Turecku sériu útokov vrátane streľby v istanbulskom nočnom klube z 1. januára 2017, keď počas osláv nového roka prišlo o život 39 ľudí.



Agentúra Reuters dodala, že turecké úrady v posledných týždňoch zintenzívnili operácie proti IS a kurdským militantom. Predchádzal tomu útok kurdských militantov z 1. októbra, keď v blízkosti vládnych budov v Ankare odpálili bombu.



Operácie proti aktivistom a bunkám Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorú považuje za teroristickú organizáciu, podniká Turecko pravidelne, a to na vlastnom území i v severnom Iraku.



Islamský štát na vrchole svojej moci - v roku 2014 - ovládal tretinu územia Iraku a Sýrie a hoci bol porazený, v teroristických útokoch pokračuje, doplnil Reuters.