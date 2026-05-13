V Turecku zadržali viac ako 300 ľudí podozrivých z extrémizmu
Autor TASR
Ankara 13. mája (TASR) - Turecká polícia zadržala viac ako 300 osôb podozrivých z napojenia na Islamský štát (IS) v rámci koordinovaných razií v 47 provinciách. V stredu to oznámilo ministerstvo vnútra, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Bezpečnostné zložky zaistili zbrane, hotovosť a digitálne materiály, potvrdil minister vnútra Mustafa Čiftči na platforme X.
Turecko opakovane zasahuje proti podozrivým bunkám IS, ktoré obviňuje z udržiavania logistických a náborových sietí v krajine.
DPA dodáva, že militanti sa v priebehu poslednej dekády prihlásili k viacerým smrteľným útokom v krajine, vrátane bombových útokov cielených na civilistov, bezpečnostné zložky a turistické oblasti.
