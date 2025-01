V Turecku zadržali ženu, bola obvinená z pokusu o zvrhnutie vlády

Istanbul 28. januára (TASR) - Súd v Istanbule nariadil zadržanie známej PR agentky Ayše Barimovej pre obvinenia z údajného pokusu o zvrhnutie vlády, ktorého sa mala dopustiť v súvislosti s protivládnymi protestmi v istanbulskom parku Gezi v roku 2013. S odvolaním sa na utorňajšie správy tureckých médií o prípade informuje agentúra DPA.



Barimovú obviňujú z toho, že podnecovala umelcov, ktorých zastupovala, aby zúčastnili na protivládnych protestoch v istanbulskom parku Gezi. Zadržaná bola uplynulý piatok, pričom viacero hercov či herečiek, ktorých v tom čase zastupovala, odvtedy predviedli vypovedať na políciu. Barimová obvinenia popiera. Prokurátorom povedala, že sa na zmienených protestoch jeden či dvakrát zúčastnila, no nikoho iného k tomu nenabádala.



Prevažne pokojné protesty proti výstavbe nákupného centra v istanbulskom parku Gezi prerástli začiatkom leta 2013 do celoštátnych protivládnych demonštrácií. Ankara protesty označila za pokus o štátny prevrat a tvrdo ich potlačila. Pri zásahoch zahynulo 11 ľudí, zranených bolo ďalších vyše 8000 a viac ako 3000 osôb zadržali, pripomína agentúra Reuters.



Barimová je obvinená aj z úzkych kontaktov s viacerými obžalovanými v procese Gezi vrátane filantropa Osmana Kavalu. Ten je vo väzbe od roku 2017 a v roku 2022 bol odsúdený na doživotie za pokus o štátny prevrat v súvislosti so zmienenými protestmi.



Prepustenie Kavalu pritom Turecku nariadil v roku 2020 Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP). Ankara však tento verdikt nerešpektuje, hoci je pre ňu ako pre člena Rady Európy (RE) záväzný.