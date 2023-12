V Turecku zatkli 189 osôb podozrivých z členstva v organizácii IS

Istanbul 30. decembra (TASR) - Turecká polícia počas razií na celom území krajiny zatkla 189 osôb podozrivých z členstva v extrémistickej organizácii Islamský štát (IS). Oznámil to v sobotu turecký minister vnútra Ali Yerlikaya. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Úrady v noci na sobotu prehľadali viacero adries v 37 mestách vrátane Ankary a Istanbulu. Yerlikaya na sociálnej sieti X zverejnil zábery zo zásahov, na ktorých boli pozorovateľné zadržané osoby. Ich národnosť a ani podrobnosti k plánovaným útokom neboli bezprostredne známe.



Už v piatok bolo zadržaných 32 údajných členov IS, ktorí plánovali útoky v synagógach, kostoloch a na irackom veľvyslanectve v Ankare. Turecké úrady uviedli, že tieto plány prekazili. Turecká polícia pred týždňom zadržala pri súbežných raziách po celej krajine 304 osôb podozrivých z napojenia na militantov IS.



Islamský štát má spojitosť s viacerými smrtiacimi útokmi v Turecku. Táto organizácia sa prihlásila aj k zodpovednosti za útok v istanbulskom nočnom klube z 1. januára 2017, keď počas osláv nového roka prišlo o život 39 ľudí, pripomína DPA. Ankara sa odvtedy zameriava na osoby podozrivé z členstva v IS.