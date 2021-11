Hľadaného muža za vraždu haitského prezidenta zatkli v Turecku

Ankara 16. novembra (TASR) - Turecké úrady nariadili 40-dennú väzbu mužovi považovanému za podozrivého z účasti na zavraždení haitského prezidenta Jovenela Moisa zo 7. júla a umiestnili ho do väznice v Istanbule. V utorok o tom informovala turecká štátna tlačová agentúra Anadolu, na ktorú sa odvolala agentúra AP.



Podozrivého muža, haitského podnikateľa Samira Handala, zadržali v pondelok skoro ráno na letisku v Istanbule, kde mal medzipristátie na ceste zo Spojených štátov do Jordánska, uviedla Anadolu. Jeho zatknutie oznámili neskôr v pondelok úrady na Haiti.



Haitský minister zahraničných vecí Claude Joseph na Twitteri napísal, že sa o zatknutí Handala rozprával so svojím tureckým kolegom, ale ďalšie podrobnosti neuviedol – ani to, či Haiti bude žiadať o vydanie tohto muža.



Anadolu doplnila, že po Handalovi pátral Interpol a zadržali ho po prílete do Istanbulu. Potom ho vypočúvali predstavitelia súdu. Tí rozhodli o 40-dňovej dočasnej väzbe, ktorú žiadalo turecké ministerstvo spravodlivosti.



V súčasnosti sa muž nachádza vo väznici v istanbulskej štvrti Maltepe, spresnila Anadolu.



Handal je uvedený ako podozrivý z prípravy vraždy haitského prezidenta Moisa, aj keď vláda neposkytla žiadne konkrétnosti o jeho údajnej spoluúčasti na zločine.



V prípade vraždy prezidenta dosiaľ zadržali vyše 40 podozrivých vrátane 18 bývalých kolumbijských vojakov a niekoľkých haitských policajtov. Kolumbijské úrady vyhlásili, že väčšina spomínaných bývalých vojakov nepoznala skutočnú povahu operácie, na ktorú boli najatí.



V októbri na Jamajke zatkli ďalšieho Kolumbijčana.



Pri útoku na prezidentov súkromný dom pred svitaním strelili páchatelia Moisovi do hlavy a zranenia utrpela aj jeho manželka.



Vražda prezidenta prehĺbila politickú nestabilitu v krajine, ktorá sa odvtedy snaží spamätať aj zo zemetrasenia s magnitúdou 7,2. Katastrofa v polovici augusta v juhozápadnej oblasti Haiti si vyžiadala vyše 2200 ľudských životov a vyvolala nárast násilia súvisiaceho s gangami a vážny nedostatok paliva.