V Turecku zatkli populárnu speváčku za kritiku voči náboženským školám

Istanbul 26. augusta (TASR) - V Turecku zatkli vo štvrtok populárnu popovú speváčku Gülšen pre obvinenia z "podnecovania nenávisti", ktorého sa mala dopustiť vyjadreniami o náboženských školách. Speváčku, známu častým vyzývavým oblečením, ale napríklad aj podporou práv komunity LGBTQ, zatkli v jej dome v Istanbule a následne predviedli pred súd, informuje agentúra AFP.



Sudca nariadil, aby vo väzbe zostala, dokým sa nevyšetria vyjadrenia, ktoré ešte v apríli počas svojho koncertu predniesla na adresu škôl imáma Hatipa, čo sú stredné školy zamerané na výcvik detí za imámov. Medzi sekulárnymi Turkami sú tieto inštitúcie považované za veľmi kontroverzné, približuje AFP.



Videozáznam zachytávajúci predmetné vyjadrenia speváčky sa tento týždeň stal virálnym, pričom vyvolal pobúrenie napríklad aj medzi poprednými členmi vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) vedenej prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.



AFP pripomína, že 46-ročná speváčka je v Turecku pojmom a celá kauza sa tak v tejto oficiálne síce sekulárnej, no prevažne moslimskej a nábožensky silne polarizovanej krajine, riešila na titulkách tamojších médií.



Gülšen, celým menom Gülšen Bayraktarová-Čolakoluová, sa v predmetnom vyjadrení na pódiu zjavne žartovne prihovárala neznámej osobe, na adresu ktorej vyslovila názor, že za jej "zvrátenosť" môže práve absolvovanie školy imáma Hatipa.



Speváčka sa ešte pred zatknutím za incident ospravedlnila na sociálnych sieťach. Uviedla, že si len zavtipkovala so svojimi dlhoročnými kolegami, avšak jej žart bol "zverejnený tými, ktorí sa snažia polarizovať spoločnosť". "Mrzí ma, že moje slová poskytli materiál zlomyseľným ľuďom, ktorých cieľom je polarizovať našu krajinu," dodala.



Právnik Veysel Ok z tureckej nezinkovej asociácie právnych a mediálnych štúdií (MILSA) tvrdí, že istanbulský súd nemá zákonné dôvody na väznenie Gülšen. Speváčka bola podľa jeho slov zatknutá na základe obvinení, za ktoré by ani v prípade usvedčenia nemohla ísť do väzenia. "Toto nemá nič spoločné so zákonom," dodal.



AFP pripomína, že speváci a vôbec všetci umelci sa v Turecku cítia počas dvadsaťročnej vlády Erdogana utláčaní. Vládnu stranu tiež obviňujú z toho, že sa pred budúcoročnými voľbami snaží pochlebovať svojim konzervatívnym islamským voličom, ktorí tvoria jadro jej podporovateľov.