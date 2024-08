V Turecku zúria požiare, hasenie pri meste Izmir komplikuje vietor

Izmir 18. augusta (TASR) - Hasiči v Turecku naďalej bojujú proti viacerým lesným požiarom. Najvážnejšia bola situácia na okraji pobrežnej metropoly Izmir na západe krajiny, kde hasenie komplikuje silný vietor, informuje TASR podľa nedeľňajšej správy agentúry DPA.



Plamene, ktoré začali ohrozovať aj obývané oblasti v štvrti Karsiyaka, sa však medzičasom podarilo hasičom zatlačiť. Od štvrtkového večera bojuje s ohňom pri hore Yamanlar na okraji mesta takmer 3000 hasičov.



V okrese Urla v rovnomennej provincii Izmir vypukol medzitým v sobotu vo večerných hodinách ďalší lesný požiar. Evakuovať museli dovolenkovaný rezort so 400 domami, uviedol podľa tlačovej agentúry Anadolu tamojší guvernér Süleyman Elban.



V súčasnosti je podľa vyjadrení ministra hospodárstva Ibrahima Yumakliho v Turecku aktívnych dovedna osem lesných požiarov. turecké ministerstvo vnútra uviedlo, že zadržaných bolo sedem ľudí, z ktorých dvaja boli umiestnení do väzby pre podozrenia zo zodpovednosti za niektoré požiare.



Izmir a predovšetkým okolité pláže sú obľúbenou destináciou pre turistov, píše DPA. Turecko už od začiatku leta bojuje s vlnou horúčav a sucha, v dôsledku čoho sa lesné požiare šírili ešte rýchlejšie.



Tohtoročný júl bol podľa tureckej meteorologickej služby najhorúcejší za uplynulých 53 rokov. Obrovský požiar zúri aj v susednom Grécku, a to severovýchodne od metropoly Atény; s lesnými požiarmi bojujú hasiči aj v Severnom Macedónsku.