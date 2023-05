V Turecku budú voľby, z cudziny už odvolilo 1,8 milióna Turkov

Ankara 10. mája (TASR) - Na hlasovaní v prezidentských a parlamentných voľbách, ktoré sa v Turecku uskutočnia 14. mája, sa zúčastnilo približne 1,8 milióna tureckých voličov žijúcich v zahraničí.



Informoval o tom v stredu turecký denník Hürriyet, ktorý sa odvolal na údaje Najvyššieho volebného výboru (YSK). YSK súčasne dodal, že v porovnaní s voľbami v roku 2018 sa účasť voličov v zahraničí zvýšila o tri percentuálne body.



Turci žijúci v 73 krajinách sveta, prevažne v Európe, Afrike a Severnej Amerike, odovzdávali svoje hlasy do volieb na tureckých diplomatických misiách a na hraničných priechodoch v období od 27. apríla do 9. mája.



Na hraničných priechodoch je možné voliť až do 14. mája do 17.00 h, uviedla YSK.



Podľa YSK počet oprávnených voličov žijúcich v zahraničí presahuje 3,4 milióna, čo predstavuje približne päť percent všetkých voličov v Turecku.



Účasť tureckých občanov žijúcich v zahraničí na voľbách podľa údajov YSK dosiahla 53 percent, čo predstavuje najvyššiu účasť od volieb v roku 2011. V prezidentských a parlamentných voľbách v roku 2018 zostala účasť na úrovni 50 percent.



V prípade, že sa v prezidentských voľbách bude musieť konať aj druhé kolo - naplánované na 28. mája -, Turci v zahraničí budú môcť hlasovať medzi 20. a 24. májom.



Volebné lístky odovzdané pri hlasovaní v cudzine dopravia do Turecka diplomatickí kuriéri. Z európskych krajín, kde žije väčšina tureckých voličov, hlasovacie lístky privezú tri lietadlá prenajaté od leteckej spoločnosti Turkish Airlines.



Volebné lístky budú uchované a strážené v skladoch YSK v Ankare, a to až do ich spočítania po skončení hlasovania 14. mája.



Voľby v Turecku sa uskutočnia tri mesiace po silných zemetraseniach, ktoré zasiahli desať provincií na juhu Turecka, zabili viac ako 50.000 ľudí a milióny ďalších pripravili o strechy nad hlavou.



Podľa agentúry Reuters sú pre prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana tieto voľby najväčšou politickou výzvou za viac ako dve desaťročia, čo stojí na čele Turecka.



Krajina totiž zápasí s ekonomickými problémami a popularita úradujúceho prezidenta a jeho vládnej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) klesá.



Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že volebný súboj o úrad prezidenta medzi 69-ročným úradujúcim prezidentom Erdoganom a 74-ročným Kemalom Kiličdaroglom bude zrejme veľmi tesný.