V. Türk žiada Gruzínsko o stiahnutie zákona o zahraničných agentoch

Ženeva 2. mája (TASR) - Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyzval vo štvrtok Gruzínsko, aby z parlamentu stiahlo sporný návrh zákona o transparentnosti zahraničného vplyvu. Zároveň vyslovil znepokojenie nad silou, s akou tamojšie úrady potlačili v metropole Tbilisi protesty proti tejto legislatíve, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Türk vyzval gruzínsku vládu, aby zákon stiahla a začala dialóg s občianskou spoločnosťou a novinármi. Nová legislatíva je namierená proti organizáciám prijímajúcim finančné prostriedky zo zahraničia, a tak sa zrejme dotkne práve médií a mimovládok.



"Som znepokojený správami o zbytočnom a neprimeranom použití sily zo strany príslušníkov bezpečnostných zložiek proti demonštrantom a zamestnancom médií, ku ktorým došlo tento týždeň v gruzínskom hlavnom meste Tbilisi," povedal.



V Gruzínsku sa už od 9. apríla konajú masové protivládne protesty v reakcii na plány vládnej strany Gruzínsky sen zaviesť tento zákon. Parlament ho v stredu schválil v druhom čítaní v pomere hlasov 83:23, potrebné je však ešte záverečné tretie čítanie.



Pred hlasovaním v druhom čítaní vypukli v stredu večer pred parlamentom v Tbilisi protesty, ktoré pokračovali až do asi 02.00 h miestneho času. Polícia proti demonštrantom nasadila vodné delá aj slzotvorný plyn. Hlásené bolo aj použitie gumových projektilov. Gruzínske médiá zverejnili zábery na takto zranené osoby, ale ministerstvo vnútra použitie gumených projektilov poprelo. Došlo aj k viacerým hospitalizáciám.



Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová už avizovala, že zákon bude v prípade schválenia parlamentom vetovať. Vládna strana má však v parlamente dostatok hlasov na prelomenie jej veta.



Na základe zákona o vonkajšom vplyve by sa musela každá nezávislá mimovládna alebo mediálna organizácia, ktorá získava viac než 20 percent svojho financovania zo zahraničia, zaregistrovať ako "organizácia sledujúca záujmy cudzej mocnosti". Kritici poukazujú na to, že obdobná legislatíva platí v Rusku.