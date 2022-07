V tzv. Doneckej ľudovej republike sa bude vykonávať trest smrti

Doneck 1. júla (TASR) - V tzv. Doneckej ľudovej republike (DĽR), ktorú vyhlásili na východe Ukrajiny proruskí separatisti, začnú od roku 2025 vykonávať trest smrti. Vyplýva to z tamojšieho novelizovaného trestného zákonníka, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Trest smrti sa v zbierke zákonov DĽR nachádza od roku 2014, no až doteraz neexistovali doplňujúce právne predpisy, ktoré by stanovovali, akým spôsobom sa má vykonávať. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International, ktorá monitoruje vykonávanie trestu smrti na celom svete, zatiaľ v DĽR nezaznamenala nijaké oficiálne popravy.



Súd v DĽR na začiatku júna odsúdil dvoch Britov a jedného Maročana na trest smrti za to, že títo traja muži bojovali ako žoldnieri po boku ukrajinskej armády. Právni zástupcovia odsúdených oznámili, že sa proti rozsudku plánujú odvolať. Počas súdneho procesu s odsúdenými nemali do pojednávacej miestnosti prístup žiadne nezávislé ani medzinárodné médiá.



Nateraz je nejasné, čo predmetná novelizácia trestného zákona bude znamenať pre trojicu odsúdených cudzincov.



V nových právnych predpisoch sa uvádza, že trest smrti by mala vykonávať popravná čata zastrelením. Rozsudok smrti môže podľa nových pravidiel zvrátiť len vodca doneckých separatistov, ktorý má právo udeliť odsúdeným milosť.



Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) nariadil Rusku, aby zaistilo, že trojica odsúdených cudzincov nebude popravená. Kremeľ však odpovedal, že rozhodnutia ESĽP už nie sú pre Ruskú federáciu záväzné.