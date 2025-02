V Ugande potvrdili deväť prípadov nákazy vírusom Ebola

Kampala 11. februára (TASR) - Úrady v africkom štáte Uganda v utorok potvrdili deväť prípadov nákazy vírusom Ebola a oznámili, že viac ako 260 ľudí je v karanténe pre možný kontakt s infikovanými. Patogén, ktorého šíreniu sa v Ugande snažia brániť, je známy ako sudánsky variant vírusu Ebola, informovala agentúra DPA, píše TASR.



Ugandské ministerstvo zdravotníctva oznámilo vypuknutie epidémie eboly koncom januára, keď jej podľahol 32-ročný zdravotník, ktorý bol päť dní hospitalizovaný v nemocnici v hlavnom meste Kampala. Zatiaľ nie je známe, kde sa nakazil.



Ďalších osem nakazených je hospitalizovaných a ich stav je stabilizovaný.



V tejto situácii sa začiatkom februára v Ugande začalo testovanie vakcíny proti ebole. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že zatiaľ sa bude očkovať okolo 40 osôb, ktoré prišli do kontaktu s obeťou, ako aj ich kontakty. Ide o vôbec prvý pokus o testovanie účinnosti vakcíny proti tomuto variantu vírusu Ebola. Podľa WHO v súčasnosti neexistuje schválená vakcína, ktorá by mohla účinne zabrániť možnej epidémii eboly spôsobenej sudánskym kmeňom.



V minulosti sa v Ugande vyskytlo niekoľko ohnísk eboly. V roku 2000 spôsobil sudánsky kmeň vírusu na severe krajiny úmrtie 224 zo 425 nakazených. Tento kmeň je jedným zo šiestich kmeňov vírusu Ebola.



Ebola sa prenáša z človeka na človeka prostredníctvom telesných tekutín, pričom hlavnými príznakmi sú horúčka, vracanie, krvácanie a hnačka. Ľudia, ktorí sú infikovaní, sa stanú nákazlivými až po objavení symptómov, čo môže trvať od dvoch do 21 dní.



Najsmrteľnejšia epidémia eboly vypukla v západnej Afrike v rokoch 2013-16, zomrelo vtedy viac ako 11.300 ľudí.