Sobota 23. máj 2026
V Ugande potvrdili tri nové prípady eboly

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Kampala 23. mája (TASR) - Uganda v sobotu oznámila, že potvrdila tri nové prípady eboly. Ich celkový počet sa tak od 15. mája, kedy zistili vypuknutie vírusu v tejto východoafrickej krajine, zvýšil na päť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

V krajine boli potvrdené tri nové prípady chorôb vyvolaných vírusom ebola,“ uviedlo ministerstvo zdravotníctva na platforme X. Medzi nakazenými osobami sú ugandský vodič, ugandský zdravotnícky pracovník a žena zo susednej Konžskej demokratickej republiky (KDR).

Ministerstvo naďalej posilňuje dohľad, zvládanie prípadov, vysledovanie kontaktov a aktivity na zvýšenie povedomia verejnosti s cieľom zabrániť šíreniu epidémie a chrániť zdravie a bezpečnosť všetkých Uganďanov,“ dodal rezort.

Správa o nových prípadoch prišla deň po tom, čo Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oznámila, že riziko spojené s vírusom bolo v prípade KDR, ktorá je epicentrom epidémie, zvýšené na najvyšší stupeň, pripomína AFP.

Uganda vo štvrtok pozastavila všetku verejnú dopravu do KDR po potvrdení dvoch prípadov eboly u obyvateľov tejto krajiny, ktorí prekročili hranice.

Ebola je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie s vysokou mierou úmrtnosti, ktoré sa v KDR pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Prenáša sa kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov považovaných za prirodzených hostiteľov.
