V Ugande potvrdili tri nové prípady eboly
Autor TASR
Kampala 23. mája (TASR) - Uganda v sobotu oznámila, že potvrdila tri nové prípady eboly. Ich celkový počet sa tak od 15. mája, kedy zistili vypuknutie vírusu v tejto východoafrickej krajine, zvýšil na päť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V krajine boli potvrdené tri nové prípady chorôb vyvolaných vírusom ebola,“ uviedlo ministerstvo zdravotníctva na platforme X. Medzi nakazenými osobami sú ugandský vodič, ugandský zdravotnícky pracovník a žena zo susednej Konžskej demokratickej republiky (KDR).
„Ministerstvo naďalej posilňuje dohľad, zvládanie prípadov, vysledovanie kontaktov a aktivity na zvýšenie povedomia verejnosti s cieľom zabrániť šíreniu epidémie a chrániť zdravie a bezpečnosť všetkých Uganďanov,“ dodal rezort.
Správa o nových prípadoch prišla deň po tom, čo Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oznámila, že riziko spojené s vírusom bolo v prípade KDR, ktorá je epicentrom epidémie, zvýšené na najvyšší stupeň, pripomína AFP.
Uganda vo štvrtok pozastavila všetku verejnú dopravu do KDR po potvrdení dvoch prípadov eboly u obyvateľov tejto krajiny, ktorí prekročili hranice.
Ebola je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie s vysokou mierou úmrtnosti, ktoré sa v KDR pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Prenáša sa kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov považovaných za prirodzených hostiteľov.
