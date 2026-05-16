V Ugande potvrdili úmrtie na ebolu u muža z KDR
Autor TASR
Kampala 16. mája (TASR) — Ugandské ministerstvo zdravotníctva v piatok potvrdilo výskyt vysoko nákazlivého vírusu eboly v krajine. Ochoreniu podľahol muž, ktorý do Ugandy pricestoval zo susednej Konžskej demokratickej republiky (KDR), kde vypukla epidémia eboly. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Podľa vyhlásenia rezortu zdravotníctva obeťou je 59 ročný občan KDR, ktorého 11. mája prijali do nemocnice Kibuli Muslim Hospital v ugandskej metropole Kampala. Pacient zomrel o tri dni neskôr a jeho telo bolo následne prevezené do KDR.
Ugandské úrady uviedli, že po oznámení o prebiehajúcej epidémii v KDR testovali vzorku odobratú počas pacientovej hospitalizácie. Laboratórne výsledky potvrdili prítomnosť kmeňa vírusu Bundibugyo.
„Ide o importovaný prípad z KDR. Uganda zatiaľ nezaznamenala žiadny lokálny prenos,“ uviedlo ministerstvo zdravotníctva. Zároveň informovalo o zavedení preventívnych opatrení vrátane skríningu na hraniciach, posilneného epidemiologického dohľadu a zriadenia rýchlych zásahových tímov.
Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok oficiálne potvrdili vypuknutie novej, v poradí 17. epidémie eboly v KDR. Jej ohnisko sa nachádza v severovýchodnej provincii Ituri, ktorá susedí s Ugandou a Južným Sudánom. Úrady zatiaľ evidujú 246 podozrivých prípadov nákazy a 65 úmrtí.
Národný inštitút pre biomedicínsky výskum (INRB) v Kinshase zatiaľ laboratórne potvrdil ebolu v 13 z 20 vzoriek. Analýza potvrdila, že ide o kmeň Bundibugyo, ktorý dostal názov podľa ugandského okresu, kde ho v roku 2007 identifikovali prvýkrát. Má spravidla nižšiu smrtnosť než známejší kmeň Zaire, no stále predstavuje hrozbu.
Ebola je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie s vysokou mierou úmrtnosti, ktoré sa v KDR pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Prenáša sa kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov považovaných za prirodzených hostiteľov. Medzi ľuďmi sa vírus šíri priamym kontaktom s krvou alebo telesnými tekutinami infikovanej osoby či mŕtveho, kontaminovanými predmetmi alebo telom osoby, ktorá ochorela na ebolu.
