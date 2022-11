V Ugande pre epidémiu eboly skrátili školský trimester

Kampala 8. novembra (TASR) - Ugandská vláda pre epidémiu eboly schválila skrátenie tretieho semestra prebiehajúceho školského roku o dva týždne. Ebola si od 20. septembra v Ugande vyžiadala životy ôsmich z 23 nakazených detí.



S odvolaním sa na prvú dámu tohto východoafrického štátu Janet Museveniovú, ktorá je aj ministerkou školstva, o tom v utorok informovala agentúra AFP.



Ministerka spresnila, že prípady ochorenia na ebolu sa vyskytli v piatich školách v hlavnom meste Kampala, ako aj v susedných okresoch Wakiso a Mubende, ktoré sú epicentrom epidémie.



Podľa jej slov vládny kabinet súhlasil so zatvorením predškolských, základných a stredných škôl od 25. novembra, dva týždne pred oficiálnym koncom trimestra. Od skoršieho zatvorenia škôl si vláda sľubuje obmedzenie možností šírenia sa vírusu.



Minulú sobotu úrady predĺžili lockdown vyhlásený v okresoch Mubende a Kassanda o ďalšie tri týždne. Opatrenia zahŕňajú zákaz nočného vychádzania, zákaz cestovania a zatvorenie trhovísk, barov a kostolov.



Od vyhlásenia epidémie v Mubende 20. septembra sa choroba rozšírila po celej Ugande vrátane jej hlavného mesta Kampala. Prezident Yoweri Museveni však deklaroval, že celoštátny lockdown nie je potrebný.



Podľa oficiálnej bilancie zomrelo v Ugande na ebolu k 6. novembru celkovo 53 ľudí z dovedna 135 nakazených.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) minulý týždeň uviedla, že Uganda zaregistrovala viac ako 150 potvrdených a pravdepodobných prípadov nakazenia ebolou vrátane 64 úmrtí.



Posledné prípady úmrtia na ebolu v Ugande zaznamenali v roku 2019, počas predchádzajúcej epidémie eboly.



Kmeň vírusu Ebola, ktorý v súčasnosti cirkuluje, je známy ako sudánsky. Nateraz proti nemu neexistuje žiadna vakcína, hoci niekoľko ich ide už do klinických skúšok.



Ebola sa šíri telesnými tekutinami, pričom bežnými príznakmi sú horúčka, vracanie, krvácanie a hnačka. Jej ohniská je ťažké zvládnuť, najmä v mestskom prostredí.