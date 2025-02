V Ugande sa začalo testovacie očkovanie novou vakcínou proti ebole

Ženeva 4. februára (TASR) — Štyri dni po vypuknutí epidémie ochorenia ebola v Ugande sa v tejto východoafrickej krajine začal prvý test vakcíny proti takzvanému sudánskemu kmeňu vírusu, ktorý ju spôsobuje. Ako v pondelok oznámila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ide o prvý pokus zhodnotiť klinickú účinnosť vakcíny proti ebole spôsobenej týmto typom vírusu. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.



„Je to zásadný úspech na ceste k lepšej pripravenosti na pandémiu a záchrane životov,“ uviedol šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na platforme X. Testovanie sa podľa neho začalo rekordne rýchlo a je v plnom súlade s medzinárodnými a národnými regulačnými a etickými požiadavkami.



Ugandské ministerstvo zdravotníctva oznámilo vypuknutie epidémie eboly vo štvrtok. Deň predtým chorobe podľahol 32-ročný zdravotník, ktorý bol päť dní hospitalizovaný v nemocnici v hlavnom meste Kampala. Zatiaľ nie je známe, kde sa nakazil.



WHO uviedla, že zatiaľ sa bude očkovať okolo 40 osôb, ktoré prišli do kontaktu s obeťou, ako aj ich kontakty.



WHO v piatok uviedla, že do Kampaly dorazilo prvých 2160 dávok novej vakcíny.



Podľa WHO v súčasnosti neexistuje schválená vakcína, ktorá by mohla účinne zabrániť možnej epidémii eboly spôsobenej sudánskym kmeňom.



V minulosti sa v Ugande vyskytlo niekoľko ohnísk eboly. V roku 2000 spôsobil tzv. sudánsky kmeň vírusu na severe krajiny úmrtie 224 zo 425 nakazených. Tento kmeň je jedným zo šiestich kmeňov vírusu Ebola.



Ebola sa prenáša z človeka na človeka prostredníctvom telesných tekutín, pričom hlavnými príznakmi sú horúčka, vracanie, krvácanie a hnačka. Ľudia, ktorí sú infikovaní, sa stanú nákazlivými až po objavení symptómov, čo môže trvať od dvoch do 21 dní.



Najsmrteľnejšia epidémia eboly vypukla v západnej Afrike v rokoch 2013 – 2016, pričom zomrelo viac ako 11.300 ľudí.