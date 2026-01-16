< sekcia Zahraničie
V Ugande sčítavajú hlasy z prezidentských volieb
Podľa priebežných výsledkov sčítania odovzdaných hlasov úradujúceho prezidenta Yoweriho Museveniho volilo až 76,25 percent voličov, kým Winea 19,85 percent hlasujúcich.
Kampala 16. januára (TASR) - V Ugande sa v piatok začalo sčítavanie hlasov odovzdaných vo štvrtkových prezidentských voľbách. Kandidát opozície v týchto voľbách Bobi Wine medzičasom informoval, že sa prakticky ocitol v domácom väzení: pri jeho dome neďaleko ugandskej metropoly Kampala od štvrtka večera hliadkujú príslušníci bezpečnostných zložiek. Informovali o tom agentúra AFP a AP, píše TASR.
Konečné výsledky prezidentských volieb konaných spolu s parlamentnými by mali byť zverejnené v sobotu o 02:00 h SEČ.
Analytici považujú prezidentské voľby za vopred rozhodnuté, keďže Museveni, 81-ročný bývalý povstalecký bojovník, má úplnú kontrolu nad štátom a bezpečnostným aparátom a počas svojej vlády rozdrvil každého vyzývateľa. Autorita starnúceho prezidenta je čoraz viac závislá od armády, ktorej velí jeho syn Muhoozi Kainerugaba.
Štvrtkové hlasovanie poznačili značné technické problémy: biometrické zariadenia používané na overovanie totožnosti voličov nefungovali správne a preprava hlasovacích lístkov v mnohých oblastiach meškala aj niekoľko hodín.
Okrem toho vláda od utorka v celej krajine „vypla internet“, aby takto údajne zabránila šíreniu „dezinformácií“ a „podnecovaniu k násiliu“. V celej krajine boli do hliadkovania nasadení okrem polície aj príslušníci armády.
Wine tvrdí, že vo vidieckych oblastiach ešte pred hlasovaním došlo i k únosom pozorovateľov za opozíciu, čo oslabilo jej snahy zabrániť volebným podvodom, napríklad v podobe protiprávneho vhadzovania hlasovacích lístkov do urien. Agentúre AFP sa nateraz tieto tvrdenia nepodarilo potvrdiť.
Po voľbách sa 43-ročný Wine, ktorého skutočné meno je Robert Kyagulanyi, údajne ocitol v izolácii.
„Armáda a polícia obkľúčili rezidenciu Roberta Kyagulanyiho Ssentamu, čím ho aj s manželkou v podstate vzali do domáceho väzenia,“ napísala Wineova strana Platforma národnej jednoty v príspevku zverejnenom na platforme X vo štvrtok večer. Spresnila, že príslušníci bezpečnostných zložiek nezákonne preskočili plot a teraz v komplexe Wineovho domu stavajú stany.
Spravodajcovia AFP, ktorý v piatok tento komplex navštívili, uviedli, že navonok pôsobil pokojným dojmom, hoci vonku bolo zaparkované vojenské vozidlo a hliadkovalo tam i niekoľko policajtov.
Bezpečnostné zložky nedovolili Wineovi opustiť dom ani v dňoch po predchádzajúcich voľbách v roku 2021. Opozičný kandidát v nich vtedy získal 35 percent hlasov.
Museveni, ktorý svojho času bojoval proti diktatúre Idiho Amina, je od roku 2025 tretím najdlhšie nepretržite vládnucim nekráľovským vodcom na svete - po Teodoroovi Obiangovi Nguemovi Mbasogovi z Rovníkovej Guiney a Paulovi Biyaovi z Kamerunu.
