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V Ugande zistili prípad nákazy vírusom Marburg
Marburský vírus spôsobuje vysoko infekčnú hemoragickú horúčku, ktorú sprevádza krvácanie či zlyhanie orgánov.
Autor TASR
Ženeva 2. júla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok oznámila, že v Ugande bol u ročného dieťaťa objavený prípad nákazy smrtiacim vírusom Marburg. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Zdravotnícke úrady informovali WHO, že monitorujú všetky identifikované kontakty (nakazeného), ale zatiaľ sa u žiadneho neprejavili symptómy,“ uviedol generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
„WHO podporuje vyšetrovania s cieľom určiť zdroj nákazy, posúdiť riziko pre verejné zdravie a podporiť zapojenie komunity,“ pokračoval šéf organizácie. Najnovší prípad nákazy vírusom Marburg objavili okrese Kyegegwa na západe krajiny.
Marburský vírus spôsobuje vysoko infekčnú hemoragickú horúčku, ktorú sprevádza krvácanie či zlyhanie orgánov. Prenášačom sú netopiere a patrí do rovnakej skupiny vírusov ako ebola. Medzi ľuďmi sa šíri kontaktom s telesnými tekutinami nakazeného alebo so znečistenými povrchmi, ako sú napríklad posteľné obliečky.
Šéf WHO vo štvrtok zároveň oznámil, že od 21. júna neboli v Ugande hlásené žiadne nové prípady eboly. Epidémia sa do Ugandy rozšírila zo susednej Konžskej demokratickej republiky (KDR). Podľa najnovších údajov WHO bolo v Ugande potvrdených 20 prípadov a dvaja ľudia nákaze podľahli.
Priemerná smrtnosť na nákazu vírusom Marburg je okolo 50 percent, hoci počas minulých epidémií sa pohybovala od 24 do 88 percent, uvádza WHO. Včasná starostlivosť zlepšuje nádeje na prežitie.
„Zdravotnícke úrady informovali WHO, že monitorujú všetky identifikované kontakty (nakazeného), ale zatiaľ sa u žiadneho neprejavili symptómy,“ uviedol generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
„WHO podporuje vyšetrovania s cieľom určiť zdroj nákazy, posúdiť riziko pre verejné zdravie a podporiť zapojenie komunity,“ pokračoval šéf organizácie. Najnovší prípad nákazy vírusom Marburg objavili okrese Kyegegwa na západe krajiny.
Marburský vírus spôsobuje vysoko infekčnú hemoragickú horúčku, ktorú sprevádza krvácanie či zlyhanie orgánov. Prenášačom sú netopiere a patrí do rovnakej skupiny vírusov ako ebola. Medzi ľuďmi sa šíri kontaktom s telesnými tekutinami nakazeného alebo so znečistenými povrchmi, ako sú napríklad posteľné obliečky.
Šéf WHO vo štvrtok zároveň oznámil, že od 21. júna neboli v Ugande hlásené žiadne nové prípady eboly. Epidémia sa do Ugandy rozšírila zo susednej Konžskej demokratickej republiky (KDR). Podľa najnovších údajov WHO bolo v Ugande potvrdených 20 prípadov a dvaja ľudia nákaze podľahli.
Priemerná smrtnosť na nákazu vírusom Marburg je okolo 50 percent, hoci počas minulých epidémií sa pohybovala od 24 do 88 percent, uvádza WHO. Včasná starostlivosť zlepšuje nádeje na prežitie.