V Uherskom Hradišti otvorili fotovýstavu k 30. výročiu rozdelenia ČSFR

Praha/Uherské Hradiště 2. augusta (TASR) – Zástupcovia Českej tlačovej kancelárie (ČTK) otvorili v utorok v Uherskom Hradišti exteriérovú výstavu fotografií "Česko/slovenské okamžiky". ČTK výstavu pripravila v spolupráci s Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky (TASR) pri príležitosti 30. výročia rozdelenia Česko-Slovenska. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe.



Organizátori vybrali 130 fotografií, ktoré zachytávajú momenty zo spoločnej histórie, rozdelenia Česko-Slovenska, ale aj vzájomné vzťahy medzi dvomi národmi v uplynulých 30 rokoch. "Chceme prostredníctvom fotografií ukázať, čo nás spájalo, ale aj rozdeľovalo. A to nielen na úrovni politickej, ale aj snímky z bežného života, kultúry či športu," povedala šéfredaktorka spravodajstva ČTK Radka Matesová Marková.



Súčasťou výstavy sú aj snímky slovenských autorov, ktoré po rozdelení republiky a zániku Československej tlačovej kancelárie poskytla TASR. "Vďaka nim si pripomenieme napríklad výrobky Made in Czechoslovakia z podnikov na slovenskom území či slávnu snímku Alexandra Dubčeka na kúpalisku," uviedol šéfredaktor Fotobanky ČTK Petr Mlch.



"So spoluprácou s našimi českými kolegami sme radi súhlasili, pretože si uvedomujeme, že archív TASR môže prispieť ku komplexnosti obrazu nielen o významných dejinných udalostiach. Verejnosť a klienti TASR sa o tom môžu presvedčiť na stránke vtedy.tasr.sk," konštatoval šéfredaktor spravodajstva TASR Marián Kolár.



Vernisáž výstavy "Česko/slovenské okamžiky" bola súčasťou programu 48. ročníka Letnej filmovej školy. Fotografie budú na Palackého námestí v Uherskom Hradišti vystavené do konca septembra. Následne sa inštalácia presunie do ďalších českých a moravských miest.