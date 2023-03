V ukrajinskej Chersonskej oblasti zrušili zákaz predaja alkoholu

Kyjev/Londýn 13. marca (TASR) - V časti Chersonskej oblasti ovládanej Ukrajinou bude na jeden mesiac zrušený tzv. "suchý zákon". Rozhodli o tom miestne úrady, ktoré si od tohto kroku sľubujú, že pomôže oživiť ekonomiku regiónu. Informovala o tom britská stanica BBC s tým, že predaj alkoholu príslušníkom vojenských a poriadkových zložiek bude zakázaný aj naďalej.



Vo vyhlásení oblastnej samosprávy sa uvádza, že predaj alkoholických nápojov bude povolený od 15. marca, a to v čase od 10.00 h do 15.00 h miestneho času. Predaj bude možný vo veľkoobchodných, maloobchodných a reštauračných zariadeniach. Uvoľnenie obmedzení na predaj alkoholu bude platiť mesiac, informuje TASR.



Gubernátor Chersonskej oblasti Olexandr Prokudin uviedol, že rozhodnutie o zrušení zákazu predaja alkoholu nebolo jednoduché. Objasnil, že v oblasti je veľa ľudí so zbraňami, neustále dochádza k ostreľovaniu a civilisti by mali byť schopní vyhodnocovať prípadné riziká. Upozornil však súčasne, že v oblasti zároveň "prekvitá" nelegálne obchodovanie s alkoholom, čo prispieva k nárastu zločinnosti, ale má nepriaznivý vplyv aj na ekonomiku oblasti.



Predaj a výroba alkoholu boli v juhoukrajinskom Chersone zakázané v novembri roku 2022, keď bolo toto mesto oslobodené spod ruskej okupácie.



BBC pripomenula, že zákon o vojnovom stave na Ukrajine stanovuje zákaz predaja a výroby alkoholu. Po ruskej invázii bol tento zákaz zavedený takmer vo všetkých oblastiach Ukrajiny okrem miest Dnipro a Záporožie. Tam bol predaj alkoholu obmedzený, ale nebol úplne zakázaný.



V ostatných regiónoch boli obmedzenia predaja alkoholu zavedené miestnymi orgánmi rôzne: napríklad v marci minulého roka platil v Kyjeve mesiac úplný zákaz predaja alkoholu. Neskôr jeho predaj povolili v čase od 11.00 h do 16.00 h - toto obmedzenie bolo zrušené v máji. V meste Černihiv sa alkohol nedal kúpiť tri mesiace a v Ternopile bol jeho predaj zakázaný viac ako mesiac a pol. V Odese a Ľvove platil zákaz predaja alkoholu mesiac, potom sa v týchto mestách nedal kúpiť tvrdý alkohol.