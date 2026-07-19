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V ukrajinskej Odese hlásili dve obete ruských útokov a zranených
Jedna raketa zasiahla areál zábavného parku, kde boli poškodené rybárske domčeky, pod ktorých troskami by sa mohli nachádzať ďalšie obete, uviedol Kiper na platforme Telegram.
Autor TASR
Odesa 18. júla (TASR) - V dôsledku ruských raketových útokov zahynuli v juhoukrajinskom prístavnom meste Odesa najmenej dvaja ľudia. Ďalšie štyri osoby utrpeli zranenia, oznámil v sobotu večer šéf vojenskej správy Odeskej oblasti Oleh Kiper. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Jedna raketa zasiahla areál zábavného parku, kde boli poškodené rybárske domčeky, pod ktorých troskami by sa mohli nachádzať ďalšie obete, uviedol Kiper na platforme Telegram. Škody pri tomto útoku podľa neho vznikli na šiestich vozidlách.
Ďalších zranených si vyžiadal útok na inú bližšie nešpecifikovanú lokalitu v oblasti, ktorý poškodil aj obytný dom a dve autá, dodal Kiper.
Ruské ministerstvo obrany vo vyhlásení informovalo o nových útokoch na "prístavy Ukrajiny". V prístavoch Pivdennyj a Odesa podľa neho drony cielili na najmenej tri nákladné lode, ktoré prepravovali tovar pre ukrajinské ozbrojené sily. V Pivdennom boli cieľom útokov "presnou muníciou" aj nádrže s pohonnými hmotami, uviedol rezort v Moskve.
Jedna raketa zasiahla areál zábavného parku, kde boli poškodené rybárske domčeky, pod ktorých troskami by sa mohli nachádzať ďalšie obete, uviedol Kiper na platforme Telegram. Škody pri tomto útoku podľa neho vznikli na šiestich vozidlách.
Ďalších zranených si vyžiadal útok na inú bližšie nešpecifikovanú lokalitu v oblasti, ktorý poškodil aj obytný dom a dve autá, dodal Kiper.
Ruské ministerstvo obrany vo vyhlásení informovalo o nových útokoch na "prístavy Ukrajiny". V prístavoch Pivdennyj a Odesa podľa neho drony cielili na najmenej tri nákladné lode, ktoré prepravovali tovar pre ukrajinské ozbrojené sily. V Pivdennom boli cieľom útokov "presnou muníciou" aj nádrže s pohonnými hmotami, uviedol rezort v Moskve.