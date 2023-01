V ukrajinskom meste Buča otvorili jurtu nezlomnosti

Kyjev/Londýn 9. januára (TASR) - Kazachstan dal v ukrajinskom meste Buča postaviť "jurtu nezlomnosti", ktorá obyvateľom ponúka priestor, kde sa môžu zohriať a dostať teplé jedlo či nápoj. Napísal o tom v nedeľu britský denník Guardian.



Britský denník (The Guardian) sa odvoláva na webovú stánku Odessa Journal, podľa ktorej túto "jurtu nezlomnosti" finančne podporili občania Kazachstanu, veľvyslanectvo Kazachstanu na Ukrajine a Sergej Nahorňak, predseda ukrajinskej skupiny pre medziparlamentné vzťahy s Kazachstanom.



Web Odessa Journal dodal, že po celej Ukrajine má byť postupne postavených šesť takýchto júrt. Miestnym obyvateľom poslúžia ako výhrevňa počas výpadkov prúdu, ktoré sú dôsledkom ostreľovania objektov kritickej infraštruktúry ruskou armádou.



V meste Buča sa v marci odohral masaker, píše The Guardian. V tomto meste pri metropole Kyjev po stiahnutí ruskej armády objavili stovky tiel.



Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v decembri uviedol, že jeho úrad v období od 4. do 30. marca na mieste zdokumentoval 73 zabitých civilistov vrátane troch detí.