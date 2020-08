Dlhé rady voličov bieloruské úrady označili za provokáciu

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko prichádza k urne odovzdať svoj hlas počas hlasovania v prezidentských voľbách vo volebnej miestnosti v Minsku 9. augusta 2020. V Bieloruska sa v nedeľu konajú v poradí šieste voľby hlavy štátu od roku 1991, keď táto bývalá sovietska republika získala nezávislosť. Prvýkrát v moderných dejinách Bieloruska sa voľby uskutočnia bez účasti širokého spektra medzinárodných pozorovateľov, upozornila agentúra TASS. Foto: TASR/AP

V uliciach Minska stoja autá polície, vraj idú rozháňať demonštrantov

Minsk 9. augusta (TASR) - Pred viacerými volebnými miestnosťami v Minsku sa vytvárajú veľmi dlhé rady voličov, ktorí chcú odovzdať svoj hlas v prezidentských voľbách. Predsedníčka bieloruskej Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) Lidija Jermošinová to podľa agentúry Interfax komentovala vyhlásením, že ide o "" zo strany niektorých voličov.Podľa Jermošinovej boli takíto voliči "", aby na "" priestor určený na tajné hlasovanie, takže "" volebných miestností "".Jermošinová uviedla, že ide o "", ktorá vedie k vytváraniu veľmi dlhých radov pred volebnými miestnosťami.Medzičasom ÚVK informovala, že do 16.00 h miestneho času využilo svoje právo hlasovať v prezidentských voľbách 73,4 percenta voličov.ÚVK predtým označila prezidentské voľby za platné, keďže sa na nich zúčastnilo viac ako 50 percent registrovaných voličov, informovala agentúra Interfax.V Bielorusku sa v nedeľu konajú v poradí šieste voľby hlavy štátu od roku 1991, keď táto bývalá sovietska republika získala nezávislosť.Okrem úradujúceho prezidenta Alexandra Lukašenka v nich kandidujú Svitlana Cichanovská, predseda Bieloruskej sociálnodemokratickej strany (BSDH) Siarhej Čeračeň, bývalá poslankyňa bieloruského parlamentu Hanna Kanapacká a spolupredseda hnutia Hovor pravdu Andrej Dzmitryjev.Na niektorých uliciach Minska v nedeľu, v deň prezidentských volieb, stoja kolóny policajných skriňových nákladných áut, vodné delá i autobusy. Ako informoval bieloruský spravodajský portál TUT.by, vodiči týchto vozidiel na otázku, prečo sú tam, odpovedali, že "".Podľa svedectiev čitateľov zverejnených portálom TUT.by do autobusov nastupovali "" s ochrannými štítmi. Vstupy do viacerých ulíc, kde sú takéto kolóny zaparkované, sú prehradené.Portál TUT.by tiež zverejnil videozábery z niektorého zo vstupov do mesta, kde hliadkovali vojaci.