V Uruguaji sa začali rokovania o globálnej zmluve o plastovom odpade

Punta del Este 29. novembra (TASR) - Delegáti z takmer 200 krajín sveta sa v pondelok zišli v prímorskom meste Punta Del Este v Uruguaji, aby začali rokovať o príprave prvej globálnej zmluvy o boji proti znečisteniu plastmi, informovala agentúra AFP.



"Vieme, že svet je značne závislý od (používania) plastov," povedala na úvod rozhovorov Inger Andersenová, ktorá je výkonnou riaditeľkou Programu OSN pre životné prostredie so sídlom v Nairobi.



"Plastová kríza je aj klimatická kríza. Plast má veľkú uhlíkovú stopu a veľkú chemickú stopu," pripomenula.



Stretnutie v Uruguaji sa koná po tom, čo sa účastníci Environmentálneho zhromaždenia OSN v marci v Nairobi dohodli na vytvorení medzivládneho výboru na rokovanie a finalizáciu právne záväznej zmluvy o plastoch do roku 2024.



Toto rozhodnutie bolo považované za najväčší environmentálny pokrok od roku 2015, keď bola v Paríži podpísaná dohoda o obmedzení globálneho otepľovania.



Stretnutie v Uruguaji potrvá päť dní a je len prvým krokom v procese rokovaní. Plánujú sa ešte ďalšie štyri globálne stretnutia, aby sa proces posunul vpred, spresnila AFP.



Podľa Andersenovej je plán skoncovať so znečistením plastmi ambiciózny, ale plne uskutočniteľný.



Ozrejmila, že delegáti stretnutia v Punta del Este budú spolupracovať na "transformácii celého životného cyklu plastov" - od výroby polymérov, cez spôsob, akým značky a maloobchodníci používajú plasty, až po odpad, ktorý vzniká. Tento prístup zahŕňa spoluprácu so súkromným sektorom, s ekológmi, s komunitami a vyžaduje si aj silné politické vedenie.



Podľa Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) sa celkový objem plastov v oceánoch za posledných päť rokov zvýšil o 50 percent, a to aj napriek zosilneniu boja proti plastovému znečisteniu na úrovni jednotlivých krajiny.



Odborníci odhadujú, že každú minútu sa do mora vysype plastový odpad v objeme nákladového priestoru jedného smetiarskeho auta. Predpokladá sa tiež, že množstvo plastov, ktoré sa odstávajú do oceánov, sa do roku 2040 strojnásobí. Mikroplasty boli už nájdené v ľudskej krvi, pľúcach, slezine, obličkách a dokonca aj v tkanive ľudského plodu.



Odborníci sa domnievajú, že znečistenie plastovým odpadom - ako jednej z najhorších environmentálnych pohrôm na planéte – môže medzinárodná, právne záväzná dohoda skutočne zastaviť - ak na to bude dostatok politickej vôle, konštatovala na záver AFP.