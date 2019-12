V Uruguají zadržali rekordné množstvo kokaínu

Montevideo 28. decembra (TASR) – Uruguajské úrady zadržali rekordné množstvo kokaínu. V rámci spoločnej operácie vojenského námorníctva a colných orgánov bolo v piatok prístave hlavného mesta Montevideo zaistených v prepravných kontajneroch 4,4 tony tejto drogy, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na prokuratúru.



Kokaín bol odhalený pri skenovaní štyroch kontajnerov, ktoré mali obsahovať sójovú múku. V prvých dvoch kontajneroch sa následne našlo 4,418 kilogramu kokaínu rozdeleného do 4003 balíkov, uviedla agentúra AFP.



Šéf uruguajských colníkov Jaime Borgiani odhaduje, že droga by mala na európskom čiernom trhu hodnotu miliardu dolárov. Podľa agentúry DPA smeroval kontraband do mesta Lomé v africkom štáte Togo.



Uruguaj sa čoraz viac využíva ako tranzitná krajina pre kokaín vyrábaný v Latinskej Amerike a ďalej smerujúci cez západnú Afriku do Európy. V novembri sa v kontajneri, ktorý mal byť dopravený do mesta Cotonou v západoafrickom štáte Benin, našli v montevidskom prístave viac ako tri tony kokaínu.



Podľa Borgiana bol kokaín zadržaný v piatok naložený v utorok na nákladné autá na ranči v departemente Soriano, ležiacom 290 kilometrov juhozápadne od Montevidea. Pri záťahu na ranči boli zatknutí jeho majiteľ a jeho syn a skonfiškované aj množstvo nešpecifikovaných drog.



V auguste nemecké colné orgány zaistili v Hamburgu 4,5 tony kokaínu s odhadovanou hodnotou na čiernom trhu 1,1 miliardy dolárov. Droga sa nachádzala v kontajneri, ktorý prišiel z Uruguaja a mala v ňom byť sója.