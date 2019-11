V USA a Kanade sa do klimatických protestov zapojilo málo ľudí

Washington/Berlín 30. novembra (TASR) - Desaťtisíce protestujúcich, predovšetkým v Európe a Ázii, vyšli v piatok do ulíc a znovu vyzývali na účinnejšie kroky proti globálnemu otepľovaniu. Účasť ľudí na protestoch v USA a Kanade bola nízka, informovala tlačová agentúra AFP.



Protestujúci sa zišli v rámci celosvetového hnutia Piatky za budúcnosť a podľa vlastných slov chceli zvýšiť tlak na svetových lídrov pred medzinárodnou klimatickou konferenciou v Madride, ktorá sa začne v pondelok 2. decembra.



Počet demonštrantov v Spojených štátoch a Kanade bol nízky, lebo protest sa konal počas amerického sviatočného víkendu nadväzujúceho na Deň vďakyvzdania. Na demonštráciu v hlavnom meste Washington prišlo okolo 50 ľudí a na ďalšiu v New Yorku asi 100.



"Je dôležité zakaždým prísť, byť tu a rozprávať sa s ľuďmi o tom, že tento problém nezmizne, kým sa k nemu nepostavíme čelom," povedal 24-ročný Frank Fritz vo Washingtone.



Newyorská polícia zatkla 23 ľudí protestujúcich proti konzumnému spôsobu života. Svoju okupačnú akciu podnikli pred obchodným domom Macy's. V kanadskom Montreale rozdávali environmentálne skupiny oblečenie z druhej ruky.



"Pokúšame sa vytvoriť ekologicky zodpovedné hnutie proti masovej spotrebe, takže rozdávame oblečenie zadarmo, aby sme povzbudili ľudí k menšej spotrebe tovaru," uviedol pre AFP protestujúci Germain Desloges.



Do tzv. klimatického štrajku organizovaného hnutím Piatky za budúcnosť sa tentoraz zapojilo viac ako 2400 miest v 157 krajinách sveta.



Na klimatických protestoch v Nemecku sa zúčastnilo približne 630 000 ľudí. Oznámilo to samotné hnutie, ktorého inšpiráciou bola 16-ročná švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová.



Protestné akcie sa podľa hnutia konali v Nemecku na viac než 520 miestach. Mali podobu cyklistických sprievodov, blokád, piknikov či demonštrácií pri uhoľných elektrárňach. K berlínskej Brandenburskej bráne prišli tisíce protestujúcich.



V Hamburgu sa zhromaždilo okolo 30 000 prevažne mladých ľudí a ďalších 17 000 demonštrovalo za záchranu planéty v Mníchove.



Zhromaždenia sa konali po celej Európe, ale mali menší rozsah než v septembri, keď podľa organizátorov zaplnili ulice miest po celom svete až približne štyri milióny ľudí.



V Madride demonštrovalo proti zvyšujúcim sa teplotám 1700 ľudí. Práve v španielskom hlavnom meste sa bude od budúceho týždňa konať 12-dňová konferencia COP25 (konferencia OSN o zmene klímy), ktorá má povzbudiť vlády, aby si dávali náročnejšie ciele v znižovaní emisií skleníkových plynov a v boji proti klimatickým zmenám.



Vo Francúzsku sa klimatickí aktivisti zamerali na nákupnú horúčku a zvyšovanie ziskov obchodníkov počas Čierneho piatka (Black Friday) - protestujúci blokovali distribučné centrum internetového obchodu Amazon pri Paríži a aj ďalšie takéto centrá neďaleko Lyonu a Lille.



Protestujúci v Paríži tiež vytvorili ľudskú reťaz v nákupnom centre vo štvrti La Défense a bránili tak ľuďom dostať sa do obchodov. Chceli tým zdôrazniť, že konzumný spôsob života poškodzuje klímu.



Holandská pobočka hnutia Piatky za budúcnosť uviedla, že protesty sa konali v približne 15 mestách a vyvrcholili večerným pochodom v Amsterdame, kde si účastníci minútou ticha uctili obete klimatickej krízy.



Niekoľko stoviek mladých ľudí vyšlo tiež do ulíc portugalskej metropoly Lisabon, kam má podľa očakávania prísť aj Thunbergová, ešte pred jej cestou do Madridu.