V USA a Mexiku sa začala tretia fáza skúšok vakcíny od firmy Novavax

Washington 29. decembra (TASR) - V Spojených štátoch a Mexiku sa začali klinické skúšky, ktoré majú určiť bezpečnosť a účinnosť kandidáta na vakcínu proti ochoreniu COVID-19 od biotechnologickej spoločnosti Novavax. V pondelok to oznámil americký Národný inštitút zdravia (NIH), na ktorý sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Takáto tretia fáza skúšok tejto vakcíny, nazvanej NVX-CoV2373, prebieha aj v Spojenom kráľovstve, kde je do testov zapojených približne 15.000 dobrovoľníkov.



V USA a Mexiku sa do spomínaných klinických skúšok zapojí okolo 30.000 dobrovoľníkov vo veku nad 18 rokov.



Dve tretiny účastníkov dostanú vakcínu a jedna tretina placebo. Žiaden z nich nebude počas celého testovania vedieť, čo mu injekciou vpichli.



"V USA je v tretej fáze testovaný už piaty kandidát na vakcínu proti COVID-19. A spustenie tejto štúdie ukazuje naše odhodlanie skoncovať s pandémiou pomocou vývoja mnohých bezpečných a účinných vakcín," vyhlásil popredný americký imunológ Anthony Fauci, riaditeľ Národného inštitútu pre alergie a infekčné choroby (NIAID), ktorý patrí pod NIH.



Zámerom je, aby najmenej 25 percent účastníkov testov v USA a Mexiku bolo vo veku 65 rokov a viac.



Dôraz sa kladie aj na zapojenie ľudí, ktorí sú viac vystavení nákaze koronavírusom - predovšetkým Afroameričanov a Hispáncov -, alebo ľudí s už existujúcimi zdravotnými problémami, napríklad obezitou alebo cukrovkou, ktorí sú preto viac ohrození.



Vakcína sa podáva v dvoch dávkach, s trojtýždňovým odstupom. Môže byť skladovaná pri teplote dva až osem stupňov Celzia, čo je oveľa vyššia teplota než pri schválených vakcínach od spoločností Pfizer a BioNTech a od firmy Moderna. To znamená, že vakcína od Novavaxu sa dá jednoduchšie distribuovať.



Vakcíny od spoločností Pfizer a BioNTech a od firmy Moderna sú založené na novej technológii mRNA, kým očkovacia látka od firmy Novavax je rekombinantnou proteínovou vakcínou.



Dve ďalšie vakcíny, ktoré prešli treťou fázou klinických skúšok, sú od firiem Johnson & Johnson a AstraZeneca v partnerstve s Oxfordskou univerzitou. Tie majú čoskoro požiadať o núdzové povolenie na distribúciu v USA, ktoré pandémia zasiahla obzvlášť vážne.