V USA autorizovali antivirotikum vo forme tabletky na liečbu covidu

Washington 23. decembra (TASR) - Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) vo štvrtok autorizoval perorálne antivirotikum s účinnou látkou molnupiravir od americkej spoločnosti MSD na liečbu covidu pre pacientov, u ktorých hrozí riziko vzniku ťažkého priebehu ochorenia. Stalo sa tak deň po tom, ako FDA odobril tabletku od spoločnosti Pfizer. Informovali o tom agentúry AP a AFP.



"Dnešná autorizácia poskytuje ďalšiu možnosť liečby COVID-19 vo forme tabletky, ktorá sa užíva perorálne," povedala riaditeľka Centra pre hodnotenie a výskum liečiv (CDER) Patrizia Cavazzoniová, ktorú citovala AFP.



Podľa americkej televízie NBC je veľkou výhodou perorálnych liekov, že sa môžu užívať doma a nevyžadujú si liečbu vnútrožilovo podávanými infúznymi roztokmi.



"Klinické štúdie zistili, že liečba molnupiravirom znížila riziko hospitalizácie a úmrtia u vysokorizikových pacientov s covidom o 30 percent," uviedla NBC. Spravodajská televízia však pripomenula, že liek od spoločnosti Pfizer má vyššiu účinnosť. Paxlovid podľa klinických štúdií znižuje riziko hospitalizácie alebo smrti až o 89 percent u nehospitalizovaných dospelých osôb z rizikových skupín s covidom, ktorým bol liek podaný do troch dní od objavenia sa príznakov.



"Dostupnosť liečby od spoločnosti Pfizer však bude spočiatku oveľa obmedzenejšia ako od spoločnosti MSD. To môže pre lekárov predstavovať dilemu, akú možnosť liečby odporučiť svojim pacientom," uvádza NBC.



Agentúra AP v kontexte nižšej účinnosti prípravku od MSD očakáva, že "tabletka bude mať v boji proti pandémii menšiu úlohu, ako sa predpovedalo len pred niekoľkými týždňami. Jej schopnosť predchádzať závažnému covidu je oveľa menšia, ako bolo pôvodne oznámené, a príbalový leták bude varovať pred vážnymi vedľajšími účinkami," píše AP.



Británia sa minulý mesiac stala vôbec prvou krajinou, ktorá antivirotikum molnupiravir od MSD schválila na použitie. Ostrovné kráľovstvo zároveň oznámilo, že so spoločnosťou MSD podpísalo zmluvu na dodanie viac ako siedmich miliónov cyklov liečby týmto prípravkom.