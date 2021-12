V USA je najvyšší počet infikovaných od začiatku pandémie, hlási NYT

Washington 29. decembra (TASR) - Spojené štáty majú v súčasnosti najvyšší počet infikovaných osôb od začiatku pandémie. Informoval o tom stredu denník The New York Times (NYT). Za utorok pribudlo rekordných 380.000 nových prípadov a sedemdňový priemer je 267.000 infekcií denne.



"Dva vysoko nákazlivé varianty – delta a omikron – sa spojili, aby narušili leteckú dopravu i rodinné stretnutia, vyčerpali personál nemocníc a uvrhli Spojené štáty do ďalšej dlhej zimy," napísali NYT.



Rekordy v dennom počte prípadov prekonali štáty Maryland a Virgínia, zle je na tom aj hlavné mesto Washington DC.



Americký denník pripomína, že omikron sa "nepochybne stáva" dominantným variantom. Zároveň sa však odvoláva na vedecké štúdie, podľa ktorých by mal byť priebeh ochorenia miernejší než pri variante delta. Druhou dobrou správou podľa NYT je, že omikron posilňuje neutralizujúcu imunitu voči delte.