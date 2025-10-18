< sekcia Zahraničie
V USA majú pôžitkársky víkend, slávia sladkosti, sekanú i zemiaky
Zemiaky sa do zámorských kolónií dostali ešte v prvej polovici 17. storočia.
Autor TASR
New York 18. októbra (TASR) - Niežeby by v USA bola núdza o rôzne gastronomické udalosti, ale tretí októbrový víkend je špeciálny. Vtedy sa slávi "najsladší deň" roka, ale zároveň sa uctieva sekaná a na svoje si prídu i milovníci zemiakového pyré.
Najsladší deň v USA nemá síce pevne daný termín vzniku, zato históriu súvisiaceho diania áno. Podľa relevantných zdrojov sa prvá slávnosť s takýmto názvom uskutočnila 8. októbra 1921 v štáte Ohio. Výbor dvanástich clevelandských cukrárov, ktorý vystupoval pod názvom "Sweetest Day in the Year Committee" (výbor najsladšieho dňa roka), zabezpečil, aby sa v ten deň rozdalo viac ako 20 tisíc krabíc so sladkosťami a cukrovinkami. Dostali ich siroty, starší ľudia a chudobní obyvatelia mesta, okrem nich aj novinári, aby pomohli publicite iniciatívy. Podobné udalosti sa dávnejšie odohrávali aj v iných lokalitách Ameriky, napríklad doteraz existujú Dni gumových červíkov.
Clevelandské podujatie však malo neskôr aj širšie nadväznosti a dosahy. V októbri 1922 sa výrobcovia sladkostí pokúsili o celonárodný Deň sladkostí. O päť rokov neskôr New York Times informoval, že obdobie od 10. októbra sa má označovať ako najsladší týždeň. V roku 1937 sa v tomto denníku objavila správa, že má vzniknúť Najsladší deň roka na rovnakej úrovni ako sú Deň matiek, Deň otcov či Valentín. V roku 1940 sa 19. októbra skutočne konal prvý takýto deň, počas ktorého sa rozdalo 10 tisíc krabíc sladkostí do 26 miestnych charitatívnych organizácií v New Yorku.
Všeobecne platí, že tento oslavný deň vznikol ako marketingová iniciatíva amerického cukrovinkárskeho priemyslu a jeho zväzov. Aj keď postupom času Najsladší deň roka v USA trochu stratil na význame, v Clevelande, Detroite aj v niektorých iných mestách sa dodnes konajú akcie, predovšetkým rozdávaním sladkostí. Mimochodom, v súčasnosti je 18. október okrem najsladšieho dňa aj v znamení Dňa čokoládových košíčkov.
Rovnaký dátum patrí aj "vynálezu" Národného dňa uznania sekanej. Tento pokrm patrí do prvej desiatky obľúbených amerických jedál. Názov môže byť aj fašírkový pečenec, či falošný zajac, jednoducho preto, že do mäsovej masy sa na rozdiel od klasickej fašírky môže podľa lokálnych zvyklostí "nasekať" všeličo, teda aj zajačina, slanina, či bôčik. Okrem toho škála ďalších prísad od cesnaku, cez cibuľu, strúhanku, majoránku, až po najčastejšie sa vyskytujúce vajíčko.
Popularita tohto jedla v Spojených štátoch siaha až do čias veľkej hospodárskej krízy v 30. rokoch 20. storočia, keď sa stal lacným a výdatným spôsobom, ako využiť zvyšky jedla z predchádzajúcich dní na prípravu sýteho pokrmu pre viac ľudí.
Možná tematická súvislosť dňa sekanej by sa prvoplánovo mohla oprieť aj o fakt, že 18. októbra sa v USA slávi taktiež Deň zemiakového pyré, resp. kaše, či fučky. Teda prílohy ako stvorenej k pečenému mäsu. Tak či onak, zemiaky si udržiavajú vysokú obľubu a štát Idaho patrí medzi najväčších producentov tejto plodiny. Práve od tejto lokality sa odvodzujú iniciatívy, ktoré viedli k zavedeniu sviatku "krumplovej" kaše.
Zemiaky sa do zámorských kolónií dostali ešte v prvej polovici 17. storočia. Ich popularita vzrástla však až po tom, čo ich Thomas Jefferson v roku 1802 podával hosťom v Bielom dome. Odvtedy sa zemiaky začali v Spojených štátoch rýchlo udomácňovať, najmä vďaka príchodu írskych prisťahovalcov, pre ktorých boli tradičnou plodinou.
