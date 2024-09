V USA majú prvý prípad vtáčej chrípky bez kontaktu so zvieraťom

Washington 7. septembra (TASR) — V štáte Missouri zaznamenali prvý prípad v USA, keď bol človek infikovaný vtáčou chrípkou bez toho, že by prišiel do kontaktu s nakazenými zvieratami. Informovali o tom v piatok agentúra AFP a televízia NBC News.



Dospelého pacienta prijali do nemocnice 22. augusta, kde dostal antivírusové lieky proti chrípke. Po zotavení bol prepustený, uvádza sa vo vyhlásení Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) a Ministerstva zdravotníctva a služieb seniorom v Missouri.



Pretože typ chrípky u pacienta sa pri počiatočnom teste javil ako podozrivý, bol odoslaný na dodatočnú analýzu v štátnych a federálnych laboratóriách. Tá ukázala, že ju spôsobil vírus vtáčej chrípky H5N1.



Táto osoba bola v tomto roku štrnástym človekom s pozitívnym testom na vtáčiu chrípku v USA a prvým bez známeho kontaktu so zvieratami.



Všetky doterajšie prípady vtáčej chrípky v Spojených štátoch boli zaznamenané medzi pracovníkmi na farmách, vrátane úplne prvého v roku 2022.



Vtáčia chrípka sa najčastejšie vyskytuje u voľne žijúcich vtákov a hydiny, no nedávno bola zistená aj u cicavcov, pričom tento rok sa v USA objavila aj u dobytka. Človek sa môže príležitostne infikovať prostredníctvom blízkeho kontaktu alebo v kontaminovanom prostredí.



CDC naďalej hodnotí riziko pre verejnosť ako nízke, no "okolnosti sa môžu rýchlo zmeniť, keď budeme mať viac informácií".