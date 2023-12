V USA minú stovky eur na darčeky, mnohé z nich vymenia alebo vyhodia

Washington 24. decembra TASR – Američania tento rok utratili za vianočné darčeky historicky najviac peňazí, ukázal prieskum spoločnosti Gallup. Takmer polovica z nich si pod stromčekom nájde aj nechcený darček, ktorý následne vymenia alebo vyhodia, píše TASR.



Z novembrového prieskumu Gallupu vyplynulo, že Američania tohto roku na darčeky utratili alebo plánujú minúť v priemere 893 eur. V minulom roku to bolo približne o 91 eur menej. Ide o historicky najvyššiu hodnotu od roku 1999, keď spoločnosť uskutočnila prvý prieskum výdavkov na vianočné darčeky.



Najvyššie útraty spojené s darčekmi mali ľudia v strednom veku, teda od 35 rokov a vyššie. Tí minuli na darčeky v prepočte 1000 eur. Dôvodom je podľa spoločnosti Gallup skutočnosť, že v tejto vekovej kategórii je veľký podiel ľudí s deťmi mladšími ako 18 rokov. Domácnosti s deťmi minuli na darčeky takmer 1200 eur, zatiaľ čo v bezdetných domácnostiach to bolo 765 eur.



Zvýšené výdavky na darčeky sa v tomto roku očakávali aj v iných krajinách sveta, ako napríklad v Kanade, Japonsku či Veľkej Británii.



Podľa webovej stránky spoločnosti Finder si až 53 percent Američanov každý rok otvorí aspoň jeden nechcený darček. Keďže priemerný dospelý človek uvádza, že dostáva nechcené darčeky v hodnote zhruba 60 eur, znamená to, že v roku 2023 sa na nechcené darčeky minie približne osem miliárd eur. V roku 2022 to bolo 7,5 miliardy eur. Približne 44 percent mužov a 61 percent žien tvrdí, že počas sviatkov dostalo aspoň jeden darček, ktorý sa im nepáčil alebo ho nepotrebovali.



Najnechcenejšími darčekmi sú oblečenie a doplnky, ktoré predstavujú 46 percent. Nasledujú predmety do domácnosti s 31 percentami a kozmetika a voňavky s 25 percentami.



Najviac nechcených darčekov dostávajú ľudia vo veku 10 až 25 rokov. Z tejto kategórie dostalo nechcený darček až 74 percent osôb. Nechcený darček si rozbalilo aj 67 percent mileniálov (29 až 46 rokov) a 48 percent ľudí vo veku 47 až 57 rokov. Američania v prieskume uviedli, že takéto darčeky darujú, vymenia, predajú alebo vyhodia.