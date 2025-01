V USA horí: V Los Angeles nariadili evakuáciu 30.000 obyvateľov

Los Angeles 8. januára (TASR) – Americké úrady v noci na stredu nariadili evakuáciu približne 30.000 obyvateľov Los Angeles pred požiarom, ktorý rozširuje silný vietor. Plamene už zničili mnoho budov, uviedol guvernér Kalifornie Gavin Newsom. TASR informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



Evakuáciu približne 30.000 obyvateľov potvrdila náčelníčka hasičov mesta Los Angeles Kristin Crowleyová. Dodala, že plamene ohrozujú približne 13.000 budov.



Lesný požiar plochy s rozlohou približne 80 hektárov ohrozuje štvrť Pacific Palisades v meste Los Angeles v americkom štáte Kalifornia. Štvrť sa rozprestiera na svahoch pohoria Santa Monica Mountains. Živel si vynútil uzatvorenie diaľnice, oblasť halí hustý dym, píše AFP.



Plamene zničili množstvo budov, uviedol podľa AP guvernér Kalifornie Gavin Newsom, konkrétny počet ale neuviedol. Obyvateľov juhu Kalifornie varoval, že to najhoršie ešte len príde, pretože najsilnejší vietor sa očakáva v čase od 22.00 hod do 5.00 hod miestneho času (7.00 hod až 14.00 hod SEČ). Očakávajú sa nárazy s rýchlosťou až 160 kilometrov za hodinu, píše AFP s odvolaním na americkú Národnú meteorologickú službu (NWS).



Požiar vypukol v utorok dopoludnia, jeho príčina nebola bezprostredne známa. Do boja proti nemu bolo nasadených niekoľko desiatok hasičov a kusov hasiacej techniky vrátane lietadiel. Zásah však podľa AP komplikuje silný vietor, ktorý plamene rýchlo rozširuje.