V USA nariadili povinné nosenie rúšok vo verejnej doprave

Washington 30. januára (TASR) - Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) nariadilo od budúceho týždňa povinné nosenie rúšok na tvári v takmer všetkej verejnej doprave v Spojených štátoch. Informovali o tom v sobotu agentúra Reuters a televízie NBC News a CNN.



Nariadenie vydané v piatok večer miestneho času prišlo po tom, ako prezident Joe Biden 21. januára, deň po svojej inaugurácii, podpísal výnos požadujúci "okamžité kroky" zamerané na nosenie rúšok vo "všetkých formách verejnej dopravy".



Rozhodnutie CDC vstúpi do platnosti od pondelkovej polnoci (utorok 6.00 h SEČ). Týka sa všetkej verejnej komerčnej dopravy - lietadiel, vlakov, metra, lodí, autobusov či taxíkov - počas ciest v rámci USA, ako aj pri cestovaní do krajiny i z nej.



Cestujúci budú musieť mať zakrytý nos i ústa najmenej dvojvrstvovými rúškami aj počas zdržiavania sa na staniciach, v prístavoch a letiskách a pri čakaní, nastupovaní, cestovaní a vystupovaní z dopravných prostriedkov, spresnilo CDC.



Nariadenie sa netýka detí vo veku dvoch a menej rokov, komerčnej nákladnej dopravy a vojenskej dopravy. Cestujúci nemusia mať na tvári rúška počas krátkej konzumácie jedla alebo pri pití.



CDC dodalo, že by mohlo toto nariadenie vymáhať pokutami, zatiaľ sa však bude spoliehať na jeho "všeobecné dobrovoľné dodržiavanie".



Biden v prvých dňoch v úrade tiež rozhodol o povinnom nosení rúšok a sociálnom odstupe vo všetkých federálnych objektoch. Hoci ho nenariadil vo všetkých verejných priestoroch, vyzval na nosenie rúšok "po celej Amerike", a to počas najbližších 100 dní.



USA sú pandémiou najviac zasiahnutou krajinou na svete. Dosiaľ zaznamenali viac ako 26,5 milióna potvrdených prípadov nákazy a vyše 447.000 úmrtí.