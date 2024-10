V USA objavili doteraz neznámy Chopinov valčík

New York 29. októbra (TASR) - Notový zápis doteraz neznámeho valčíka poľského skladateľa Frédérica Chopina objavili v trezore newyorskej Morgan Library & Museum. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Noty na kartičke s ručne napísaným Chopinovým menom našiel na jar kurátor zmienenej výskumnej inštitúcie Robinson McClellan, uviedol v nedeľu denník The New York Times. Kompozícia vznikla pred takmer 200 rokmi.



McClellan si najprv nebol istý, či je skladba skutočne Chopinova, keď si partitúru odfotografoval a doma si ju zahral na syntetizátore. Potom sa radil s akademikom z Pensylvánskej univerzity, ktorý je odborníkom na Chopina.



Morgan Library & Museum následne vykonala testy atramentu a papiera, pričom dospela k záveru, že nález je pravý. Zistilo sa, že aj rukopis zodpovedá Chopinovi vrátane reprodukcie štylizovaného symbolu basového kľúča, ako aj čmárania charakteristického pre skladateľa.



"Sme úplne presvedčení o našich záveroch," vyhlásil McClellan. Inštitúcia sa domnieva, že hudba pochádza z rokov 1830 až 1835, keď mal Chopin okolo 20 rokov.



Skladba má drsný úvod; čínsky klavirista Lang Lang ju označil ako "dramatickú temnotu, ktorá sa mení na pozitívnu vec". Chopin, ktorý písal najmä klavírne sóla, zomrel v roku 1849 vo veku 39 rokov vo Francúzsku.