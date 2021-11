V USA obvinili analytika z kauzy zasahovania Ruska do volieb v USA

Washington 4. novembra (TASR) - Americké orgány činné v trestnom konaní zadržali ruského politológa a analytika Igora Dančenka. Ten bol v minulosti označovaný za jeden z hlavných zdrojov informácií o možnej tajnej dohode medzi volebným štábom bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa s ruskými oficiálnymi predstaviteľmi.



Podľa agentúry AP bol Dančenko po zadržaní obvinený, že klamal americkému Federálnemu úradu pre vyšetrovanie (FBI), keď sa ho jeho agenti pýtali na jeho prácu.



Veľká porota na federálnom súde v americkom štáte Virgínia obviňuje Dančenka z piatich nepravdivých vyhlásení, spresnila AP.



Podľa agentúry RIA Novosti Dančenko bol obvinený, lebo pred FBI zatajil svoje kontakty s osobou spojenou s americkou Demokratickou stranou.



RIA Novosti dodala, že podľa ministerstva spravodlivosti USA Dančenko v čase od júna do novembra 2017 päťkrát falošne svedčil FBI o zdrojoch informácií, ktoré poskytol britskej firme. Dančenkovo falošné svedectvo zohralo podľa obžaloby kľúčovú úlohu vo vyšetrovaní FBI.



Dančenkova kauza je súčasťou vyšetrovania špeciálneho prokurátora Johna Durhama, ktoré sa týka možného prepojenia medzi Trumpovým volebným štábom s Ruskom.



Trump obviňuje vtedajšiu administratívu Baracka Obamu, že ho špehovala ako politického protivníka.



Špeciálny prokurátor Robert Mueller už za Trumpovej éry dva roky vyšetroval údajné prepojenie Ruska a predvolebného štábu Donalda Trumpa v roku 2016.



Vyšetrovanie Mueller ukončil 22. marca 2019, pričom dospel k záveru, že zasahovanie Ruska bolo "rozsiahle a systematické", nenašiel však dôkazy o tajnom spolčení Trumpovho volebného štábu s Ruskom.



Samotný Trump tieto obvinenia dlhodobo odmieta a vidí v nich pokus o podkopanie dôveryhodnosti svojho vtedajšieho volebného víťazstva. Vyšetrovanie Muellera označoval tiež ako politicky motivovaný "hon na čarodejnice".



Durham bol americkým ministerstvom spravodlivosti poverený preskúmaním vyšetrovania údajných ruských zásahov do amerických prezidentských volieb v roku 2016, ktoré svojho času viedol Mueller.



Demokrati kritizujú Durhamovo vyšetrovanie ako politicky motivované, no administratíva prezidenta Joea Bidena ho nezastavila.



Igor Dančenko je Rus, ktorý žije a pracuje v Spojených štátoch. Je považovaný za jeden z hlavných zdrojov spisu kompromitujúceho Trumpa, ktorý bol zverejnený v roku 2017 po tom, čo vyhral prezidentské voľby, ale ešte pred jeho prísahou.



Podľa AP Dančenko fungoval ako zdroj pre Christophera Steela, bývalého agenta britskej tajnej služby MI6, ktorý bol platený demokratmi za skúmanie väzieb medzi Ruskom a Donaldom Trumpom počas prezidentskej kampane v roku 2016.