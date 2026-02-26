< sekcia Zahraničie
Bývalý pilot skončil v putách: Mal školiť čínsku armádu
Šesťdesiatpäťročného Geralda Browna zadržali v štáte Indiana po tom, čo sa nedávno vrátil do Spojených štátov z Číny, kde bol od decembra 2023.
Autor TASR
Washington 26. februára (TASR) - Americké ministerstvo spravodlivosti v stredu oznámilo zadržanie a obvinenie bývalého pilota vzdušných síl USA za to, že údajne bez príslušného povolenia školil čínsky vojenský personál. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Šesťdesiatpäťročného Geralda Browna zadržali v štáte Indiana po tom, čo sa nedávno vrátil do Spojených štátov z Číny, kde bol od decembra 2023. Je obvinený z toho, že „spolupracoval so zahraničnými štátnymi príslušníkmi s cieľom poskytovať výcvik pilotov bojových lietadiel čínskym vzdušným silám“ bez požadovanej licencie od ministerstva zahraničných vecí USA.
Rezort spravodlivosti uviedol, že Brown počas svojej 24-ročnej kariéry vo vzdušných silách „velil citlivým jednotkám zodpovedným za systémy dodávania jadrových zbraní“. Okrem toho viedol bojové misie a pôsobil ako inštruktor stíhacích pilotov a simulátorov na rôznych stíhacích a útočných lietadlách.
Brown odišiel z armády v roku 1996 a potom pracoval ako pilot nákladného lietadla. Neskôr však začal v úlohe dodávateľa pre dve americké zbrojárske firmy školiť pilotov amerických síl na lietanie s bojovými lietadlami A-10 a najmodernejšími stíhačkami F-35.
V auguste 2023 údajne začal rokovať zmluve s Číňanom Stephenom Su Binom, ktorý bol od roku 2016 väznený štyri roky v USA za špionážnu činnosť. Brown podľa vyhlásenia v koncom roka 2023 odcestoval do Číny, aby začal svoju prácu v oblasti výcviku.
„Čínska vláda naďalej využíva odborné znalosti súčasných a bývalých členov amerických ozbrojených síl na modernizáciu čínskych vojenských kapacít,“ upozornil Roman Rozhavsky z oddelenia kontrarozviedky a špionáže amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie.
