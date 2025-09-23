Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V USA obvinili muža za nasmerovanie laseru na vrtuľník s Trumpom

Počas výsluchu sa obvinený k činu priznal.

Autor TASR
Washington 23. septembra (TASR) - Muža, ktorý v sobotu pred Bielym domom nasmeroval laserový lúč na vrtuľník s prezidentom Donaldom Trumpom, v pondelok obvinili americké orgány. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a staníc NBC News a CBS News.

Takéto použitie laserového zariadenia na letecký prostriedok je v USA federálnym trestným činom, za ktorý hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov a pokuta 250.000 dolárov (približne 212.000 eur).

„Ak sa dopustíte tohto činu, budete identifikovaní a stíhaní v plnom rozsahu zákona,“ uviedla vo vyhlásení pre agentúru AP americká prokurátorka Jeanine Pirroová.

Incident sa odohral v sobotu večer. Príslušník tajnej služby si všimol 33-ročného Jacoba Samuela Winklera, ako z chodníka pred Bielym domom nasmeroval červený laserový lúč na vrtuľník Marine One, ktorý vzlietol s Trumpom na palube.

Vzhľadom na nedostatok osvetlenia na chodníku príslušník tajnej služby zasvietil na podozrivého baterkou, uvádza sa vo vyhlásení priloženom k trestnému oznámeniu. Podozrivý následne namieril červený laserový lúč na tvár policajta, čo ho na chvíľu dezorientovalo.

Podľa súdnych dokumentov sa Winkler „rozprával sám so sebou a bol hlučný“. Jeho správanie predstavovalo riziko oslepenia a dezorientácie pilota, najmä počas letu v nízkej výške v blízkosti iných vrtuľníkov, uvádza sa vo vyhlásení.

Podozrivého na mieste zadržali. Winkler si následne kľakol a začal hovoriť veci ako: „Ospravedlňujem sa Donaldovi Trumpovi“. Vyšetrovatelia uviedli, že mal pri sebe aj malý nôž s pevnou čepeľou.

Počas výsluchu sa obvinený k činu priznal. Povedal, že nevedel, že laserovým zariadením nemôže mieriť na vrtuľníky. Argumentoval tým, že bežne mieri na rôzne objekty, vrátane dopravných značiek.
