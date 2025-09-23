< sekcia Zahraničie
V USA obvinili muža za nasmerovanie laseru na vrtuľník s Trumpom
Počas výsluchu sa obvinený k činu priznal.
Autor TASR
Washington 23. septembra (TASR) - Muža, ktorý v sobotu pred Bielym domom nasmeroval laserový lúč na vrtuľník s prezidentom Donaldom Trumpom, v pondelok obvinili americké orgány. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a staníc NBC News a CBS News.
Takéto použitie laserového zariadenia na letecký prostriedok je v USA federálnym trestným činom, za ktorý hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov a pokuta 250.000 dolárov (približne 212.000 eur).
„Ak sa dopustíte tohto činu, budete identifikovaní a stíhaní v plnom rozsahu zákona,“ uviedla vo vyhlásení pre agentúru AP americká prokurátorka Jeanine Pirroová.
Incident sa odohral v sobotu večer. Príslušník tajnej služby si všimol 33-ročného Jacoba Samuela Winklera, ako z chodníka pred Bielym domom nasmeroval červený laserový lúč na vrtuľník Marine One, ktorý vzlietol s Trumpom na palube.
Vzhľadom na nedostatok osvetlenia na chodníku príslušník tajnej služby zasvietil na podozrivého baterkou, uvádza sa vo vyhlásení priloženom k trestnému oznámeniu. Podozrivý následne namieril červený laserový lúč na tvár policajta, čo ho na chvíľu dezorientovalo.
Podľa súdnych dokumentov sa Winkler „rozprával sám so sebou a bol hlučný“. Jeho správanie predstavovalo riziko oslepenia a dezorientácie pilota, najmä počas letu v nízkej výške v blízkosti iných vrtuľníkov, uvádza sa vo vyhlásení.
Podozrivého na mieste zadržali. Winkler si následne kľakol a začal hovoriť veci ako: „Ospravedlňujem sa Donaldovi Trumpovi“. Vyšetrovatelia uviedli, že mal pri sebe aj malý nôž s pevnou čepeľou.
Počas výsluchu sa obvinený k činu priznal. Povedal, že nevedel, že laserovým zariadením nemôže mieriť na vrtuľníky. Argumentoval tým, že bežne mieri na rôzne objekty, vrátane dopravných značiek.
Takéto použitie laserového zariadenia na letecký prostriedok je v USA federálnym trestným činom, za ktorý hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov a pokuta 250.000 dolárov (približne 212.000 eur).
„Ak sa dopustíte tohto činu, budete identifikovaní a stíhaní v plnom rozsahu zákona,“ uviedla vo vyhlásení pre agentúru AP americká prokurátorka Jeanine Pirroová.
Incident sa odohral v sobotu večer. Príslušník tajnej služby si všimol 33-ročného Jacoba Samuela Winklera, ako z chodníka pred Bielym domom nasmeroval červený laserový lúč na vrtuľník Marine One, ktorý vzlietol s Trumpom na palube.
Vzhľadom na nedostatok osvetlenia na chodníku príslušník tajnej služby zasvietil na podozrivého baterkou, uvádza sa vo vyhlásení priloženom k trestnému oznámeniu. Podozrivý následne namieril červený laserový lúč na tvár policajta, čo ho na chvíľu dezorientovalo.
Podľa súdnych dokumentov sa Winkler „rozprával sám so sebou a bol hlučný“. Jeho správanie predstavovalo riziko oslepenia a dezorientácie pilota, najmä počas letu v nízkej výške v blízkosti iných vrtuľníkov, uvádza sa vo vyhlásení.
Podozrivého na mieste zadržali. Winkler si následne kľakol a začal hovoriť veci ako: „Ospravedlňujem sa Donaldovi Trumpovi“. Vyšetrovatelia uviedli, že mal pri sebe aj malý nôž s pevnou čepeľou.
Počas výsluchu sa obvinený k činu priznal. Povedal, že nevedel, že laserovým zariadením nemôže mieriť na vrtuľníky. Argumentoval tým, že bežne mieri na rôzne objekty, vrátane dopravných značiek.