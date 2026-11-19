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V USA obvinili Rusa zo sledovania firmy pomáhajúcej Ukrajine
Rusa zadržali príslušníci FBI ešte v októbri pri razii v jeho dome v meste East Palo Alto.
Autor TASR
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Washington 18. novembra (TASR) - V americkom štáte Kalifornia zatkli a obvinili ruského občana, ktorý podľa federálnych úradov sledoval zamestnancov veľkej technologickej a obrannej spoločnosti pomáhajúcej Ukrajine. Muža údajne zverbovala, riadila a financovala ruská vláda, uviedol v stredu predstaviteľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Igor D'iu bol obvinený zo štyroch trestných činov vrátane sprisahania s cieľom pôsobiť ako agent cudzej vlády, pôsobenia ako agent cudzej vlády bez oznámenia generálnemu prokurátorovi USA, prenasledovania a podvodu súvisiaceho s dokladmi totožnosti. Obžaloba bola podaná v utorok na federálnom okresnom súde v San Franciscu.
Rusa zadržali príslušníci FBI ešte v októbri pri razii v jeho dome v meste East Palo Alto. Ministerstvo spravodlivosti USA informovalo, že mal pri sebe 18.000 dolárov v hotovosti, falošný americký pas na meno „Hugo Landry Johns“ a dva ruské pasy.
„Igor D'iu bol údajne najatý, riadený a financovaný ruskou vládou s cieľom sledovať zamestnancov jednej z veľkých amerických technologických spoločností,“ uviedol vo vyhlásení zástupca riaditeľa oddelenia kontrarozviedky a špionáže FBI Roman Rozhavsky.
Názov firmy, ktorá pôsobí v Silicon Valley a má pobočky po celých Spojených štátoch, úrady v obžalobe nespresnili. Podľa kalifornského prokurátora Craiga Missakiana sa však stala terčom obvineného muža pre svoju pomoc Ukrajine vo vojne s Ruskom.
„Nebudeme tolerovať žiadne snahy - či už zo strany zahraničných vlád, alebo iných subjektov - zmeniť Silicon Valley na základňu pre operácie zahraničných spravodajských služieb,“ zdôraznil Missakian.
V obžalobe sa uvádza, že D'iu v júni 2026 odcestoval z Turecka do Mexika, odkiaľ bol následne nelegálne prevedený cez hranice do USA, kde prostredníctvom aplikácie Telegram komunikoval so svojimi spolupáchateľmi sídliacimi v Rusku.
Od nadriadených dostal podľa FBI pokyn, aby zhromažďoval informácie o zamestnancoch dotknutej americkej spoločnosti a navštívil kaviareň neďaleko jej pobočky v Palo Alto, kde mal fotografovať obrazovky ich notebookov počas toho, ako pracovali. Podľa obžaloby získal ich adresy a osobné údaje a občas ich aj sledoval v aute pri odchode z kancelárie.
D'iu má 24. novembra predstúpiť pred federálny súd. V prípade odsúdenia mu za jednotlivé obvinenia hrozia tresty, ktoré môžu v súhrne dosiahnuť až 21 rokov väzenia.
Igor D'iu bol obvinený zo štyroch trestných činov vrátane sprisahania s cieľom pôsobiť ako agent cudzej vlády, pôsobenia ako agent cudzej vlády bez oznámenia generálnemu prokurátorovi USA, prenasledovania a podvodu súvisiaceho s dokladmi totožnosti. Obžaloba bola podaná v utorok na federálnom okresnom súde v San Franciscu.
Rusa zadržali príslušníci FBI ešte v októbri pri razii v jeho dome v meste East Palo Alto. Ministerstvo spravodlivosti USA informovalo, že mal pri sebe 18.000 dolárov v hotovosti, falošný americký pas na meno „Hugo Landry Johns“ a dva ruské pasy.
„Igor D'iu bol údajne najatý, riadený a financovaný ruskou vládou s cieľom sledovať zamestnancov jednej z veľkých amerických technologických spoločností,“ uviedol vo vyhlásení zástupca riaditeľa oddelenia kontrarozviedky a špionáže FBI Roman Rozhavsky.
Názov firmy, ktorá pôsobí v Silicon Valley a má pobočky po celých Spojených štátoch, úrady v obžalobe nespresnili. Podľa kalifornského prokurátora Craiga Missakiana sa však stala terčom obvineného muža pre svoju pomoc Ukrajine vo vojne s Ruskom.
„Nebudeme tolerovať žiadne snahy - či už zo strany zahraničných vlád, alebo iných subjektov - zmeniť Silicon Valley na základňu pre operácie zahraničných spravodajských služieb,“ zdôraznil Missakian.
V obžalobe sa uvádza, že D'iu v júni 2026 odcestoval z Turecka do Mexika, odkiaľ bol následne nelegálne prevedený cez hranice do USA, kde prostredníctvom aplikácie Telegram komunikoval so svojimi spolupáchateľmi sídliacimi v Rusku.
Od nadriadených dostal podľa FBI pokyn, aby zhromažďoval informácie o zamestnancoch dotknutej americkej spoločnosti a navštívil kaviareň neďaleko jej pobočky v Palo Alto, kde mal fotografovať obrazovky ich notebookov počas toho, ako pracovali. Podľa obžaloby získal ich adresy a osobné údaje a občas ich aj sledoval v aute pri odchode z kancelárie.
D'iu má 24. novembra predstúpiť pred federálny súd. V prípade odsúdenia mu za jednotlivé obvinenia hrozia tresty, ktoré môžu v súhrne dosiahnuť až 21 rokov väzenia.