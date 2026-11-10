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V USA obvinili troch mužov z plánovania útokov na britskú základňu
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
New York 10. novembra (TASR) - Americké úrady v utorok obvinili troch mužov z plánovania teroristického ťaženia, ktoré zahŕňalo takmer 20 útokov zameraných na židovské komunity v Európe a USA, ako aj na vojenskú základňu britského kráľovského letectva Fairford, využívanú americkými jednotkami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.