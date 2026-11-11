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V USA obvinili troch mužov z plánovania útokov na britskú základňu
Zadržaniam predchádzalo spozorovanie troch podozrivých dodávok smerujúcich k RAF Fairford v západnom Anglicku.
Autor TASR
New York 10. novembra (TASR) - Americké úrady v utorok obvinili troch mužov z plánovania teroristického ťaženia, ktoré zahŕňalo takmer 20 útokov zameraných na židovské komunity v Európe a USA, ako aj na vojenskú základňu Britského kráľovského letectva (RAF) Fairford, využívanú americkými jednotkami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Obvinenia voči Muhammadovi Bákerovi Saadovi Dávúdovi as-Sádímu, ktorý má iracké aj iránske občianstvo, Mohsenovi Mohádžerímu s iránskym občianstvom a Muhammadovi Alímu Hasanímu, ktorý je irackým občanom, boli podrobne uvedené v obžalobe, ktorú zverejnil federálny súd na Manhattane.
Americké ministerstvo spravodlivosti označilo vo vyhlásení týchto mužov za „iránskych operatívcov“, píše agentúra AFP.
Newyorský prokurátor Jamie McDonald uviedol, že al-Sádí, ktorého zatkli na jar, sa ešte pred zmareným septembrovým teroristickým plánom koordinoval so spoluobvinenými. Pri komunikácii z väzenia im cez zakódované výrazy dával pokyny na odovzdanie peňazí ďalším osobám, ktoré mohli uskutočniť útoky.
V obžalobe sa uvádza, že trojica mužov sa sprisahala s cieľom využívať sieť kontaktov v Spojenom kráľovstve na páchanie útokov v mene teroristickej siete napojenej na Irán. Jej súčasťou boli aj iránske Revolučné gardy a skupina Katáib Hizballáh.
Obžaloba priniesla ďalšie informácie o prípade, ktorý zostával viac ako mesiac nejasný. Po polnoci 27. septembra zadržali piatich mužov podozrivých z trestných činov spojených s výbušninami a terorizmom. O niekoľko dní neskôr zadržali aj šiesteho podozrivého, ktorý má britské a iránske občianstvo. Všetkých však napokon prepustili na kauciu.
Zadržaniam predchádzalo spozorovanie troch podozrivých dodávok smerujúcich k RAF Fairford v západnom Anglicku. Tento prípad zároveň podnietil armádu USA k stiahnutiu svojich bombardérov, ktoré boli na základni umiestnené, dodáva AP.
Obvinenia voči Muhammadovi Bákerovi Saadovi Dávúdovi as-Sádímu, ktorý má iracké aj iránske občianstvo, Mohsenovi Mohádžerímu s iránskym občianstvom a Muhammadovi Alímu Hasanímu, ktorý je irackým občanom, boli podrobne uvedené v obžalobe, ktorú zverejnil federálny súd na Manhattane.
Americké ministerstvo spravodlivosti označilo vo vyhlásení týchto mužov za „iránskych operatívcov“, píše agentúra AFP.
Newyorský prokurátor Jamie McDonald uviedol, že al-Sádí, ktorého zatkli na jar, sa ešte pred zmareným septembrovým teroristickým plánom koordinoval so spoluobvinenými. Pri komunikácii z väzenia im cez zakódované výrazy dával pokyny na odovzdanie peňazí ďalším osobám, ktoré mohli uskutočniť útoky.
V obžalobe sa uvádza, že trojica mužov sa sprisahala s cieľom využívať sieť kontaktov v Spojenom kráľovstve na páchanie útokov v mene teroristickej siete napojenej na Irán. Jej súčasťou boli aj iránske Revolučné gardy a skupina Katáib Hizballáh.
Obžaloba priniesla ďalšie informácie o prípade, ktorý zostával viac ako mesiac nejasný. Po polnoci 27. septembra zadržali piatich mužov podozrivých z trestných činov spojených s výbušninami a terorizmom. O niekoľko dní neskôr zadržali aj šiesteho podozrivého, ktorý má britské a iránske občianstvo. Všetkých však napokon prepustili na kauciu.
Zadržaniam predchádzalo spozorovanie troch podozrivých dodávok smerujúcich k RAF Fairford v západnom Anglicku. Tento prípad zároveň podnietil armádu USA k stiahnutiu svojich bombardérov, ktoré boli na základni umiestnené, dodáva AP.