V USA odhalili nákazu brazílskym variantom koronavírusu SARS-CoV-2

Washington 26. januára (TASR) - Zdravotné úrady amerického štátu Minnesota v pondelok potvrdili, že detegovali prvý prípad nákazy brazílskym variantom koronavírusu SARS-CoV-2 na území USA. Nakazeným je obyvateľ Minnesoty, ktorý nedávno vycestoval do Brazílie. Informovala o tom agentúra AFP.



Pacient, ktorý má bydlisko v mestskej oblasti Minneapolis-Saint Paul, mal začiatkom januára pozitívny výsledok testu na Covid-19 a bola mu odporúčaná izolácia. Ďalšie laboratórne testy odhalili, že je nakazený brazílskym variantom koronavírusu SARS-CoV-2.



Tento prípad, ako aj fakt, že v Minnesote boli za posledných pár týždňov zachytení aj traja ľudia nakazení britským variantom koronavírusu nového typu, "len zdôrazňuje, prečo je také dôležité čo najviac obmedziť cestovanie počas pandémie," uviedla epidemiologička štátu Minnesora Ruth Lynfieldová vo svojom vyhlásení.



AFP pripomenula, že prezident USA Joe Biden v pondelok podpísal nariadenie, ktorým sa opäť zavádza zákaz vstupu do krajiny pre takmer všetkých neamerických občanov, ktorí boli v posledných 14 dňoch v Brazílii, Írsku, Spojenom kráľovstve alebo niektorej z 26 krajín schengenského priestoru. Nové opatrenia nadobúdajú platnosť v utorok. Na tento zoznam pribudla aj Juhoafrická republika.



Podľa údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa bolo v USA od začiatku pandémie zaznamenaných viac ako 25 miliónov prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2.



Minulý týždeň Biden sprísnil pravidlá nosenia rúšok počas pandémie. Od utorka 26. januára tiež vstúpi do platnosti Bidenovo nariadenie, podľa ktorého ľudia prichádzajúci do USA zo zahraničia leteckou dopravou budú musieť absolvovať karanténu. Všetci cestujúci vo veku dva a viac rokov sa tiež budú musieť preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19 nie starším ako tri dni alebo potvrdením, že sa vyliečili z tohto ochorenia.



Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) spresnilo, že domáca karanténa bude trvať sedem dní od príchodu do USA, pričom cestujúcim budú odporúčať, aby podstúpili nový test tri až päť dní po príchode.



CDC v nedeľu oznámilo, že nebude vydávať dočasné výnimky pre letecké spoločnosti, ktoré o to žiadali pre cestujúcich z krajín s obmedzenými kapacitami testovania, uviedla televízia NBC News.