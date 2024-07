V USA odsúdili Rusa, ktorý pašoval mikroelektroniku do Ruska

Washington 18. júla (TASR) - Ruského občana Maxima Marčenka, ktorý sa pred súdom priznal, že nelegálne vyvážal do Ruska mikroelektroniku použiteľnú na vojenské účely, odsúdili v USA na tri roky väzenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Odsúdený sa ešte vo februári pred súdom v New Yorku priznal k obvineniam z pašovania a prania špinavých peňazí. Súd mu v stredu vymeral aj trojročnú podmienku, keď sa dostane na slobodu.



Päťdesiatdvaročného Marčenka, ktorý žil Hongkongu, vzali do väzby v USA ešte vlani v septembri. Spolu s dvoma nemenovanými Rusmi podľa obžaloby prevádzkoval sieť, ktorá od amerických distribútorov nakupovala veľké množstvá mikroelektroniky využiteľnej pri výrobe zbraní a ďalšieho vojenského vybavenia. Táto elektronika napokon končila u odberateľov sídliacich v Rusku.



Federálni prokurátori tvrdili, že Marčenko svoju schému utajoval cez krycie spoločnosti a ďalšie sofistikované mechanizmy na pranie špinavých peňazí. Pomocou nich potom zaisťoval dodávky mikroelektroniky určenej na použitie v puškohľadoch, okuliaroch na nočné videnie, termálnej optike a ďalších zbraňových systémoch.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z februára 2022 Spojené štáty a ich spojenci uvalili na Rusko sankcie v snahe oslabiť jeho vojenské spôsobilosti.



Matthew Axelrod z amerického ministerstva obchodu vo vyhlásení uviedol, že prenos mikroelektroniky cez Hongkong do Ruska pomáha živiť ruskú vojnovú mašinériu. Odsúdenie Marčenka je podľa neho najnovším príkladom úsilia USA o zameranie a narušenie nelegálnych ruských obstarávacích sietí.