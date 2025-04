V USA opäť protestovali tisícky odporcov Trumpovej administratívy

Washington 20. apríla (TASR) - Tisícky odporcov administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa vyšli v sobotu do ulíc väčších i menších miest po celých Spojených štátoch na protest proti jeho politike, ktorá podľa nich ohrozuje demokratické princípy krajiny, informuje TASR podľa agentúr AP a DPA.



Stovky ľudí demonštrovali aj pred samotným Bielym domom vo Washingtone. Trumpa okrem iného obvinili z autokratického štýlu vládnutia a deportovania cudzincov bez riadneho súdneho konania.



Demonštranti mali pri sebe transparenty, na ktorých bolo napísané „Žiadny kráľ“ a opakovane skandovali „Priveďte ich domov“ - s odvolaním sa na migrantov, ktorí boli podľa nich protizákonne deportovaní z krajiny, píše DPA.



K demonštráciám došlo aj v New Yorku. Stovky ľudí sa zhromaždili pred budovou Newyorskej verejnej knižnice. Podľa denníka Washington Post sa demonštranti zišli aj v mnohých ďalších mestách po celých Spojených štátoch, pričom protestné zhromaždenia boli tentoraz organizované zoskupením s názvom 50501.



„Pokúšame sa chrániť našu demokraciu pred začínajúcou autokraciou Trumpovej administratívy,“ vysvetlil podľa DPA jeden z organizátorov.



V Denveri sa stovky demonštrantov zišli pred Kapitolom štátu Colorado s transparentmi vyjadrujúcimi solidaritu s imigrantmi. Na plagátoch bol aj slogan „Ruky preč!“. Ľudia mávali aj americkými vlajkami; niektoré z nich držali prevrátené na znak tiesne, píše AP.



Tisícky demonštrantov pochodovali aj centrom Portlandu v štáte Oregon, kým v San Franciscu stovky ľudí na piesočnatej pláži pozdĺž Tichého oceánu hláskovali slová „Impeach and Remove“ (Obviniť a odstrániť), pričom takisto držali obrátené vlajky USA.



Na ďalších miestach boli naplánované aj protesty pred predajňami vozidiel značky Tesla, ktoré boli zamerané proti Trumpovmi poradcovi, miliardárovi a majiteľovi tejto spoločnosti Elonovi Muskovi v súvislosti s jeho rolou v škrtoch vo federálnej správe.



Prvé väčšie celoštátne protesty proti Trumpovej administratíve sa uskutočnili pred dvoma týždňami. Do ulíc v desiatkach amerických štátov vtedy vyšli desaťtisíce ľudí.