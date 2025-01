V USA počas kontrol na letiskách objavili vyše 6600 strelných zbraní

Washiuington 21. januára (TASR) - Americký úrad pre bezpečnosť dopravy (TSA) v minulom roku počas bezpečnostných kontrol na letiskách zadržal 6678 strelných zbraní, s ktorými sa cestujúci chystali dostať na palubu lietadla. Štatistiku minulý týždeň zverejnil TSA. V roku 2023 to bolo 6737 a v roku 2022 6542. Približne 94 percent nájdených strelných zbraní bolo nabitých. TASR informuje podľa webu TSA.



Celkovo TSA za minulý rok skontrolovala viac ako 904 miliónov ľudí a rekordným dňom bola nedeľa po Dni vďakyvzdania - na bezpečnostných kontrolách preverili 3,1 milióna ľudí. Štatisticky na každý milión cestujúcich pripadá 7,4 strelných zbraní.



Odstupujúci šéf TSA David Pekoske povedal, že aj "jedna strelná zbraň (nájdená) na kontrolnom stanovišti je príliš veľa". V pondelok napoludnie Pekoske z funkcie odstúpil, podobne ako množstvo ďalších predstaviteľov federálnych agentúr po nástupe Donalda Trumpa. Trump ho do funkcie vymenoval na päťročné funkčné obdobie v roku 2017 a opätovne ho potvrdil v roku 2022 vtedajší prezident Joe Biden.



"Ak jednotlivci so strelnou zbraňou plánujú cestovať, pripomíname im, že strelná zbraň musí byť vybitá, uzamknutá v pevnom puzdre, deklarovaná leteckej spoločnosti pri check-in pulte a prepravená v zapísanej batožine," odporúča TSA. V roku 2024 tiež spustila informačnú kampaň "Priprav, zabaľ, deklaruj" pre bezpečné cestovanie so strelnou zbraňou.



Medzi letiská s najvyšším objemom zadržaných strelných zbraní patrí Hartsfield-Jackson Atlanta v Georgii, kde v príručnej batožine našli 440 strelných zbraní. Za ním sú letiská Dallas Fort Worth a Georga Busha s 272 strelnými zbraňami. Celkovo v USA bezpečnostné kontroly zachytili zbrane na 277 letiskách. Osobe, ktorá priniesla strelnú zbraň za hrozí pokuta až 14.950 dolárov, na letiskách strácajú možnosť zjednodušenej kontroly na stanovišti TCA na obdobie päť rokov a bude podrobená zvýšenej kontrole.



Najnovšia správa TSA o zbraniach počas bezpečnostných kontrol za rok 2024 prichádza mesiac po tom, čo pri kontrole na medzinárodnom letisku v Los Angeles našli v príručnej taške cestujúcej do Philadelphie našli 82 petárd, tri nože, dve repliky strelných zbraní a paprikový sprej.