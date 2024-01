V USA počet obetí mrazivého počasia stúpol na vyše 80

New York 21. januára (TASR) - Najmenej 83 obetí si už vyžiadalo mimoriadne chladné počasie, ktoré za posledný týždeň postihlo rozsiahle oblasti Spojených štátov. Vyplýva to z bilancie americkej televízie CBS, ktorá bola zverejnená v sobotu večer.



Mrazivé počasie v USA neustáva a jeho dôsledky aj počas víkendu pocítili desiatky miliónov ľudí. Obzvlášť chladné počasie panuje na stredozápade krajiny, ale varovania pred mrazmi a silným vetrom platia aj pre severnú časť južného štátu Florida.



Najviac, 19 obetí, u ktorých bola potvrdená súvislosť s počasím, zaznamenali v štáte Tennessee. Úrady v Oregone, kde úrady vyhlásili stav núdze, hlásia 16 úmrtí, bolo v sobotu bez elektriny stále približne 25.000 odberateľov, hoci desaťtisícom ďalších sa už podarilo dodávky obnoviť.



K obetiam na životoch došlo aj v štátoch Illinois, Pensylvánia, Mississippi, Washington, Kentucky, Wisconsin, New York či New Jersey. Nezriedka ich spôsobili dopravné nehody na zľadovatených cestách.



Pocitová teplota v dôsledku mrazivého vetra v niektorých oblastiach stredozápadu a severovýchodu krajiny poklesla až na mínus 26-28 stupňov Celzia.



Západ štátu New York postihlo silné sneženie, za päť dní tam napadli takmer dva metre čerstvého snehu. V dôsledku sneženia a mrazov zostalo v krajine zatvorených mnoho škôl, zrušené alebo omeškané boli tisícky letov.



V meste Memphis v štáte Tennessee popraskalo vodovodné potrubie, čo vyvolalo obavy z možnej kontaminácie pitnej vody. Miestna vodárenská spoločnosť preto vyzvala približne 400.000 obyvateľov, aby si vodu na pitie či umývanie zubov radšej prevárali alebo kúpili v obchode, uvádza agentúra AP.



Mrazivé počasie bude v mnohých oblastiach krajiny pretrvávať aj v prvých dňoch budúceho týždňa. V polovici týždňa by malo prísť oteplenie, s ktorým je však spojené aj riziko záplav, najmä v oblasti stredozápadu a severovýchodu Spojených štátov, uvádza CBS.