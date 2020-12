V USA potvrdili prvý prípad koronavírusu u voľne žijúceho zvieraťa

Washington 15. decembra (TASR) - Ministerstvo poľnohospodárstva Spojených štátov v pondelok potvrdilo prvý známy prípad nákazy koronavírusom u voľne žijúceho zvieraťa - norky, uviedla agentúra Reuters.



Táto správa zvyšuje obavy o prepuknutí koronavírusu u noriek, keďže v USA tento vírus od augusta zabil približne 15 000 noriek chovaných na farmách.



Ministerstvo poľnohospodárstva Spojených štátov potvrdilo, že sa koronavírus našiel u voľne žijúcej divokej norky v západoamerickom štáte Utah počas sledovania voľne žijúcich zvierat v okolí infikovaných norkových fariem. V okolí fariem otestovali niekoľko zvierat odlišných živočíšnych druhov, pričom výsledky testov boli negatívne.



Ministerstvo na prípad upozornilo Svetovú organizáciu pre zdravie zvierat, no dodalo, že neexistuje dôkaz o tom, že by sa vírus rozšíril medzi voľne žijúce zvieratá v okolí infikovaných norkových fariem.



"Podľa našich informácií ide o prvý prípad voľne žijúceho divokého zvieraťa, u ktorého sa potvrdila nákaza (nového druhu koronavírusu) SARS-CoV-2," uviedlo ministerstvo.



Po tom, čo Dánsko minulý mesiac nariadilo zlikvidovanie 17 miliónov noriek s odvolaním sa na skutočnosť, že zmutovaná verzia koronavírusu by mohla prejsť na človeka, svetové zdravotnícke úrady preverujú možné riziko, ktoré tieto zvieratá predstavujú pre ľudí. Prítomnosť vírusu dosiaľ potvrdili u tigrov chovaných v zoologických záhradách, domácich mačiek a psov.