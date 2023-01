V USA povolia lekárňam predávať tabletky na ukončenie tehotenstva

Washington 4. januára (TASR) — Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) oznámil, že lekárne v USA dostanú povolenie predávať tabletky na ukončenie tehotenstva na základe lekárskeho predpisu. TASR o tom informuje v stredu na základe správy agentúry Reuters.



Rozhodnutie FDA prichádza v období, keď čoraz viac štátov USA zvažuje zákaz medikamentóznych interrupcií.



V amerických lekárňach sa budú môcť vôbec po prvý raz predávať tabletky Mifeprex, ktorou je možné ukončiť neželané tehotenstvo do desiateho týždňa. Rozhodnutie, io ktorom FDA informovala v utorok na svojej webstránke sa týka aj schválených generík obsahujúcich rovnakú účinnú látku mifepriston.



Doposiaľ sa mohol tento prípravok distribuovať len prostredníctvom ambulancií lekárov, kliník a zásielok z niekoľkých certifikovaných lekární, uvádza stanica ORF.



Teraz sa budú môcť o získanie takéhoto povolenia uchádzať aj bežné lekárne, ktoré budú smieť toto liečivo predávať na základe receptu od lekára.



Zástancovia práva na interrupciu tvrdia, že táto tabletka je bezpečná a účinná, pričom nehrozí riziko predávkovania sa či vzniku závislosti. Vo viacerých krajinách sveta vrátane Indie či Mexika si ju ženy môžu zakúpiť aj bez lekárskeho predpisu, uvádza Reuters.



FDA už pred dvoma rokmi oznámil zmiernenie niektorých obmedzení na predaj tejto interrupčnej tabletky, ktorá sa môže v USA používať od roku 2000. Už doposiaľ bolo možné za stanovených podmienok jej predpisovanie prostredníctvom elektronických systémov a zásielkové doručovanie.



V Spojených štátoch tento prípravok vyrábajú dve farmaceutické firmy - Danco Laboratories a GenBioPro, ktoré o zmiernenie platných obmedzení požiadali.



Spoločnosť GenBioPro však poukázala na to, že z avizovaného uvoľnenia režimu nebudú môcť profitovať všetky ženy v USA. Vo viac než desiatich štátoch USA totiž vstúpili po vlaňajšom rozsudku Najvyššieho súdu do platnosti zákazy interrupcií. Súd v júni 2022 zrušil verdikt v prípade Roe verzus Wade z roku 1973, ktorý garantoval ústavné právo žien na prerušenie tehotenstva.



V niektorých štátoch USA je zakázaná aj medikamentózna interrupcia. Tamojšie ženy však eventuálne môžu vycestovať do iných amerických štátov, kde takýto zákaz neplatí, uvádza Reuters.