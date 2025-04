V USA pozastavili verdikt o odobratí chráneného statusu Venezuelčanom

Washington/San Francisco 1. apríla (TASR) - Federálny súd v pondelok pozastavil zámer administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie dočasnej právnej ochrany pre státisíce Venezuelčanov žijúcich v krajine. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a AFP.



Dočasná právna ochrana zabraňuje deportáciám migrantov z USA do ich domovských krajín ak ich zasiahli prírodné katastrofy alebo občianske nepokoje. Umožňuje im to žiť a pracovať v USA po dobu 18 mesiacov. Ochranu môže predĺžiť minister pre vnútornú bezpečnosť ak usúdi, že podmienky v ich domovských krajinách sa nezlepšili.



Ministerka pre národnú bezpečnosť Kristi Noemová sa rozhodla chránený štatút pre asi 350.000 Venezuelčanov v USA nepredĺžiť a vypršať by preto mal v pondelok 7. apríla. Avizovala tiež plány na zrušenie právnej ochrany aj pre ďalších 250.000 Venezuelčanov v septembri.



Sudca Edward Chen z obvodného súdu v San Franciscu jej plány pozastavil a v odôvodnení vysvetlil, že Neomovej rozhodnutie je „neoprávnené, svojvoľné, impulzívne a motivované protiústavným úmyslom.“



Podľa sudcu je evidentné, že ministerka tento krok urobila na základe „negatívneho zovšeobecnenia“ o Venezuelčanoch. Odvolal sa na výroky ministerky, že väčšina Venezuelčanov v USA sú zločinci. „Konanie na základe negatívneho stereotypu a jeho zovšeobecnenie na celú skupinu je klasickým príkladom rasizmu,“ napísal Chen.



Vysvetlil, že tento krok „môže spôsobiť nenapraviteľnú škodu stovkám tisíc osôb, ktorých životy, rodiny a živobytie budú vážne ohrozené.“ Odvolal sa aj na ekonomické dopady, keďže zrušenie dočasnej ochrany môže spôsobiť stratu miliárd dolárov, ktoré by plynuli z hospodárskej činnosti Venezuelčanov a „poškodiť verejné zdravie a bezpečnosť v komunitách po celých Spojených štátoch.“



AFP pripomína, že Trump sa už počas svojho prvého funkčného obdobia pokúšal ukončiť poskytovanie dočasnej ochrany migrantov, avšak narazil na právne prekážky.