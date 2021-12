V USA pre pandémiu chýbajú Santa Clausovia

New York 19. decembra (TASR) - Vianoce sa už blížia, ale tento rok vo vyzdobených obchodoch a mestách v USA niečo chýba. Santa Clausov, ktorí zvyčajne rozdávajú deťom radosť doslova na každom rohu, akosi nevidno. Pandémia nového koronavírusu spôsobila totiž nedostatok aj v tomto prípade.



Po tom, ako boli minulý rok oslavy obmedzené na minimum pre silnú vlnu ochorenia COVID-19, sú síce večierky pred Vianocami 2021 späť, ale ponuka bacuľatých mužov s bielou bradou v červenom kostýme výrazne zaostáva za dopytom.



„Je obrovský nedostatok Santa Clausov,“ potvrdil Mitch Allen, zakladateľ texaskej "požičovne" Hire Santa.



Podľa Allena sa dopyt po Santoch túto sezónu zvýšil o 120 % v porovnaní s rokom 2020, keďže podniky, školy a nákupné centrá opäť organizujú oslavy. Počet Santov v jeho agentúre však klesol a v tejto sezóne nedokáže obsadiť viac ako 1000 pozícií. A to aj napriek tomu, že mnohé firmy a organizácie v USA sa po objavení vysoko nákazlivého variantu omikron rozhodli oslavy nakoniec zrušiť. Santovia jednoducho chýbajú.



"Bohužiaľ, nie sme schopní uspokojiť obrovský dopyt," skonštatoval Allen.



K deficitu prispeli aj úmrtia viac ako 335 z Allenových "zamestnancov" v tomto roku na koronavírus. Mnohí z jeho Santov sú vzhľadom na svoj vek vysoko rizikoví, preto sa rozhodli zavesiť červený oblek na klinec a odísť do dôchodku.



V dobrom roku môže Santa Claus zarobiť od 6000 do 10.000 USD (5295,67 - 8826,12 eura) v priebehu sezóny od začiatku novembra do Štedrého večera, povedal Allen.



Pandémia však spôsobila, že sa menej kandidátov uchádza o miesto Old Saint Nick, podľa Professional Santa Claus School v Denveri. Akadémia utrpela od pandémie 25-percentný pokles žiadostí, uviedla jej zakladateľka Susen Mescová, aj keď sa školenie presunulo do on-line priestoru. "Za uplynulé dva roky absolvovalo školenie 28 kandidátov na Santov, zatiaľ čo zvyčajný počet býva 120," skonštatovala. "Vek je dôležitým faktorom," keďže väčšina Santov má viac ako 70 rokov, dodala Mescová.



Allen predpovedá, že nedostatok Santov bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. "Tento rok už máme ľudí rezervovaných na rok 2022. To sme ešte nikdy nemali," vysvetlil. Allen sa však nechystá znižovať štandardy, aby zvýšil počet svojich ľudí a uspokojil dopyt. "Nie každý môže byť Santa. Musí vyzerať ako Santa Claus. Musí mať ten záblesk v očiach a tú lásku k Vianociam," dodal.