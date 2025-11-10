< sekcia Zahraničie
V USA pre shutdown pribúdajú rušenia letov
Americká vláda má dlhodobo problém s nedostatkom riadiacich letovej prevádzky.
Autor TASR
New York 10. novembra (TASR) - Súčasné problémy v leteckej doprave v Spojených štátoch sa tento týždeň zhoršia, ak sa Kongresu nepodarí dosiahnuť dohodu o obnovení financovania federálnych inštitúcií. Jeho zastavenie - tzv. shutdown - ochromilo činnosť vládnych úradov. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Aby letecké spoločnosti vyhoveli nariadeniu Federálneho úradu pre letectvo (FAA) o znížení premávky pre shutdown, zrušili v sobotu viac ako 1500 a v nedeľu viac ako 2900 letov. V pondelok ráno miestneho času letecké spoločnosti zrušili takmer 1600 letov a takmer 1000 na utorok.
Mnohé letiská tiež čelia výrazným meškaniam letov, ktoré neboli zrušené. Na letiskách v Newarku, Orlande, Chicagu a Detroite meškania presahujú jednu hodinu a tento údaj sa zvyšuje, uvádza web FlightAware.
Riadiaci letovej prevádzky nedostali mzdu už druhé výplatné obdobie a viacero z nich prestalo chodiť do práce. Predseda odborového zväzu riadiacich letovej prevádzky Nick Daniels usporiada v pondelok ráno miestneho času tlačovú konferenciu, na ktorej sa bude venovať dopadu shutdownu.
Senát urobil prvý krok k ukončeniu shutdownu v nedeľu, ale konečné schválenie môže trvať ešte niekoľko dní. Odborníci uviedli, že návrat leteckej dopravy do normálu bude trvať ešte niekoľko dní po obnovení financovania federálnych inštitúcií.
FAA tento víkend zaviedol povinné zníženie počtu letov o štyri percentá. V utorok sa toto zníženie zvýši na šesť percent a do nadchádzajúceho víkendu na 10 percent. Minister dopravy Sean Duffy v relácii „Fox News Sunday“ uviedol, že ďalšie zníženie počtu letov by mohlo dosiahnuť až 20 percent.
Americká vláda má dlhodobo problém s nedostatkom riadiacich letovej prevádzky. Viaceré prezidentské administratívy sa ich preto snažili presvedčiť, aby zostali v práci aj v dôchodkovom veku. Shutdown to teraz zhoršil a niektorí riadiaci letovej prevádzky ostali iba v dôchodku.
Aby letecké spoločnosti vyhoveli nariadeniu Federálneho úradu pre letectvo (FAA) o znížení premávky pre shutdown, zrušili v sobotu viac ako 1500 a v nedeľu viac ako 2900 letov. V pondelok ráno miestneho času letecké spoločnosti zrušili takmer 1600 letov a takmer 1000 na utorok.
Mnohé letiská tiež čelia výrazným meškaniam letov, ktoré neboli zrušené. Na letiskách v Newarku, Orlande, Chicagu a Detroite meškania presahujú jednu hodinu a tento údaj sa zvyšuje, uvádza web FlightAware.
Riadiaci letovej prevádzky nedostali mzdu už druhé výplatné obdobie a viacero z nich prestalo chodiť do práce. Predseda odborového zväzu riadiacich letovej prevádzky Nick Daniels usporiada v pondelok ráno miestneho času tlačovú konferenciu, na ktorej sa bude venovať dopadu shutdownu.
Senát urobil prvý krok k ukončeniu shutdownu v nedeľu, ale konečné schválenie môže trvať ešte niekoľko dní. Odborníci uviedli, že návrat leteckej dopravy do normálu bude trvať ešte niekoľko dní po obnovení financovania federálnych inštitúcií.
FAA tento víkend zaviedol povinné zníženie počtu letov o štyri percentá. V utorok sa toto zníženie zvýši na šesť percent a do nadchádzajúceho víkendu na 10 percent. Minister dopravy Sean Duffy v relácii „Fox News Sunday“ uviedol, že ďalšie zníženie počtu letov by mohlo dosiahnuť až 20 percent.
Americká vláda má dlhodobo problém s nedostatkom riadiacich letovej prevádzky. Viaceré prezidentské administratívy sa ich preto snažili presvedčiť, aby zostali v práci aj v dôchodkovom veku. Shutdown to teraz zhoršil a niektorí riadiaci letovej prevádzky ostali iba v dôchodku.